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WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе

WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе - 10.04.2024, ПРАЙМ

WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе

Страховые убытки после обрушения моста в Балтиморе могут составить четыре миллиарда долларов и побить побить рекорд за всю историю, пишет Washington Post. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T18:51+0300

2024-04-10T18:51+0300

2024-04-10T18:52+0300

происшествия

страховое возмещение

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Страховые убытки после обрушения моста в Балтиморе могут составить четыре миллиарда долларов и побить побить рекорд за всю историю, пишет Washington Post."Страховой ущерб от обрушения моста в Балтиморе может составить до 4 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим инцидентом со столкновением судна для страховщиков в современной истории", — указывает газета. Журналисты газеты пояснили, что на данный момент первое место по страховому ущербу занимает крушение итальянского круизного лайнера Costa Concordia в 2012 году в Тирренском море у побережья итальянской области Тоскана. Убытки составили два миллиарда долларов.26 марта грузовое судно Dali врезалось в мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд, в результате чего мост обрушился. По официальным данным, произошел несчастный случай, судно потеряло управление. Шесть человек погибло, еще один пострадал.Телеканал CBS отмечал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.

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страховое возмещение