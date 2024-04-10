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WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе - 10.04.2024, ПРАЙМ
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WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе
WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе - 10.04.2024, ПРАЙМ
WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе
Страховые убытки после обрушения моста в Балтиморе могут составить четыре миллиарда долларов и побить побить рекорд за всю историю, пишет Washington Post. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T18:51+0300
2024-04-10T18:52+0300
происшествия
страховое возмещение
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Страховые убытки после обрушения моста в Балтиморе могут составить четыре миллиарда долларов и побить побить рекорд за всю историю, пишет Washington Post."Страховой ущерб от обрушения моста в Балтиморе может составить до 4 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим инцидентом со столкновением судна для страховщиков в современной истории", — указывает газета. Журналисты газеты пояснили, что на данный момент первое место по страховому ущербу занимает крушение итальянского круизного лайнера Costa Concordia в 2012 году в Тирренском море у побережья итальянской области Тоскана. Убытки составили два миллиарда долларов.26 марта грузовое судно Dali врезалось в мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд, в результате чего мост обрушился. По официальным данным, произошел несчастный случай, судно потеряло управление. Шесть человек погибло, еще один пострадал.Телеканал CBS отмечал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
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страховое возмещение
Происшествия, страховое возмещение
18:51 10.04.2024 (обновлено: 18:52 10.04.2024)
 
WP ожидает рекорда от страховых убыток после обрушения моста в Балтиморе

WP: страховой ущерб от обрушения моста в Балтиморе может побить рекорд за всю историю

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Страховые убытки после обрушения моста в Балтиморе могут составить четыре миллиарда долларов и побить побить рекорд за всю историю, пишет Washington Post.
"Страховой ущерб от обрушения моста в Балтиморе может составить до 4 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим инцидентом со столкновением судна для страховщиков в современной истории", — указывает газета.
Журналисты газеты пояснили, что на данный момент первое место по страховому ущербу занимает крушение итальянского круизного лайнера Costa Concordia в 2012 году в Тирренском море у побережья итальянской области Тоскана. Убытки составили два миллиарда долларов.
26 марта грузовое судно Dali врезалось в мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд, в результате чего мост обрушился. По официальным данным, произошел несчастный случай, судно потеряло управление. Шесть человек погибло, еще один пострадал.
Телеканал CBS отмечал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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Происшествиястраховое возмещение
 
 
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