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Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо
Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо - 10.04.2024, ПРАЙМ
Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо
Присутствие России на мирном саммите по Украине в Швейцарии необходимо для для достижения прочного мира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T22:21+0300
2024-04-10T22:22+0300
политика
мирный саммит
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Присутствие России на мирном саммите по Украине в Швейцарии необходимо для для достижения прочного мира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов."Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", — указал пресс-секретарь МИД Швейцарии. Он добавил, что окончательный список будет опубликован за несколько дней до ее начала.Глава МИД России Сергей Лавров в январе подчеркнул, что Москва учла отход Берна от нейтралитета и его поддержку Киева. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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мирный саммит
Политика, мирный саммит
22:21 10.04.2024 (обновлено: 22:22 10.04.2024)
 
Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо

МИД Швейцарии: для установления мира необходимо участие России в мирном процессе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Присутствие России на мирном саммите по Украине в Швейцарии необходимо для для достижения прочного мира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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"Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", — указал пресс-секретарь МИД Швейцарии.
Он добавил, что окончательный список будет опубликован за несколько дней до ее начала.
Глава МИД России Сергей Лавров в январе подчеркнул, что Москва учла отход Берна от нейтралитета и его поддержку Киева.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Политикамирный саммит
 
 
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