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Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо

Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо - 10.04.2024, ПРАЙМ

Швейцария заявила, что участие России в мирном процессе необходимо

Присутствие России на мирном саммите по Украине в Швейцарии необходимо для для достижения прочного мира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T22:21+0300

2024-04-10T22:21+0300

2024-04-10T22:22+0300

политика

мирный саммит

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ЖЕНЕВА, 10 апр – ПРАЙМ. Присутствие России на мирном саммите по Украине в Швейцарии необходимо для для достижения прочного мира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов."Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", — указал пресс-секретарь МИД Швейцарии. Он добавил, что окончательный список будет опубликован за несколько дней до ее начала.Глава МИД России Сергей Лавров в январе подчеркнул, что Москва учла отход Берна от нейтралитета и его поддержку Киева. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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мирный саммит