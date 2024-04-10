https://1prime.ru/20240410/ural-847254298.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые высокие отметки

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые высокие отметки - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил все самые высокие отметки

В Оренбурге в реке Урал продолжает прибывать вода. Ее уровень превысил все самые опасные отметки и достиг уже 996 сантиметров, заявил в эфире телеканала "Россия | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:00+0300

2024-04-10T11:00+0300

2024-04-10T11:23+0300

происшествия

оренбург

паводок

наводнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174663_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_2fc17130332a463d8c47aabc86801684.jpg

УФА, 10 апр – ПРАЙМ. В Оренбурге в реке Урал продолжает прибывать вода. Ее уровень превысил все самые опасные отметки и достиг уже 996 сантиметров, заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Сергей Салмин."На 12.00 (10.00 мск) вода еще продолжает прибывать. Сейчас уже превысили все самые высокие отметки, опасные явления у нас – 930 сантиметров. А в настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров подъем воды (в реке Урал – ред.)", — сказал он.По данным Салмина, в Оренбурге затоплено 2392 участка и 1910 домов.Он также сообщил, что в городе из-за угрозы затопления эвакуировали 865 человек, но сигналы на эвакуацию еще поступают.Мэр Оренбурга добавил, что примерных оценок масштаба ущерба от паводка пока нет, вода только прибывает."Всю цифру, которую нанесет это половодье, мы узнаем после того, как комиссия после обследования поставит окончательную точку", — пояснил Салмин.КУРГАНГлава Курганской области Вадим Шумков сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что уровень воды в реке Тобол в Кургане растет медленно,."То есть в Звериноголовском подъем за сутки составил более 3,5 метров. В Кургане Тобол подрастает медленнее, тут ориентировочно 40-50 сантиметров", — сказал он.Уровень воды в реке Тобол в Кургане ожидается около 9-11 метров, сообщил Шумков."Нам гидромет дал справку, что уровень воды в Тоболе ожидается 9-11 метров, но я напомню, что одно из наводнений 1994 года, когда город был затоплен, там грань была на отметке 10 метров 30 сантиметров. Девять-одиннадцать (метров) для нас критичная отметка", — заявил он.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров. Шумков рассказал, что более 4,5 тысячи жителей Курганской области были превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского.Он добавил, что от 17 до 280 тысяч человек могут быть эвакуированы в Кургане при худшем прогнозе."Есть несколько вариантов: уровень отметки 9 метров, 11 метров и 14 метров. Соответственно количество эвакуированных: 9 метров – 17 800 человек, 11 метров – 28 тысяч человек и 14 метров – 280 тысяч человек", — сказал он".Ранее Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.

https://1prime.ru/20240409/uscherb-847211878.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбург, паводок, наводнение