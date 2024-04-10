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Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров - 10.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
Уровень воды в реке Урал поднялся выше десяти метров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:47+0300
2024-04-10T12:47+0300
2024-04-10T12:50+0300
происшествия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал поднялся выше десяти метров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Глава региона находится на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями."Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в 10 метров", - сказал он.9 апреля около 19 часов вечера по местному времени, 17 часов по московскому, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал жителям, что в городе могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал горожан не терять время и вывезти из домов детей, пожилых людей и инвалидов. Накануне Салмин объявлял, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.
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река, оренбург, паводок
Происшествия, река, Оренбург, паводок
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров
Губернатор Паслер: уровень реки Урал в Оренбурге превыил десять метров
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал поднялся выше десяти метров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Глава региона находится на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями.
"Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в 10 метров", - сказал он.
9 апреля около 19 часов вечера по местному времени, 17 часов по московскому, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал жителям, что в городе могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал горожан не терять время и вывезти из домов детей, пожилых людей и инвалидов. Накануне Салмин объявлял, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.
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