https://1prime.ru/20240410/ural-847261410.html

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров

Уровень воды в реке Урал поднялся выше десяти метров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:47+0300

2024-04-10T12:47+0300

2024-04-10T12:50+0300

происшествия

река

оренбург

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/83445/31/834453171_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_2f4056fa0f79f1d996b0632f5d5bbd67.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал поднялся выше десяти метров, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Глава региона находится на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным и местными жителями."Сейчас только что сообщили, что вода в Оренбурге превысила метку в 10 метров", - сказал он.9 апреля около 19 часов вечера по местному времени, 17 часов по московскому, мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал жителям, что в городе могут объявить экстренную эвакуацию. Он призвал горожан не терять время и вывезти из домов детей, пожилых людей и инвалидов. Накануне Салмин объявлял, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.

https://1prime.ru/20240328/zhile-846816240.html

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

река, оренбург, паводок