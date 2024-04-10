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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров - 10.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся еще на десять сантиметров

Уровень воды в реке Урале в Оренбурге достиг10 метров 10 сантиметров. Об этом сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:43+0300

2024-04-10T15:43+0300

2024-04-10T15:43+0300

происшествия

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урале в Оренбурге достиг10 метров 10 сантиметров. Об этом сообщил журналистам мэр города Сергей Салмин. "В настоящий момент на 16.00 высота подъема уже 10 метров 10 сантиметров", — сказал он.ОРСКВласти Оренбургской области сообщили о принятии решения построить в Орске новую дамбу — другого уровня мощности и других размеров. Данное решение поддержал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин."Ирек Файзуллин поддержал ранее озвученное губернатором Денисом Паслером намерение о строительстве новой дамбы. Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности – чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года. Должны быть соответствующие размеры дамбы, материалы для её строительства и инженерные решения",— сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать, вода начала уходить с затопленных территорий.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.

https://1prime.ru/20240409/gryzuny-847228730.html

оренбургская область

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оренбургская область