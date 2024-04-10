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Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России
Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России
Доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах,... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:00+0300
2024-04-10T13:00+0300
банк россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы расширяли корреспондентскую сеть с банками из дружественных стран, продолжали создавать условия для расчетов в национальных валютах. В них теперь производится две трети расчетов за экспорт и импорт. Доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Кроме того, по ее словам, обмен финансовой информацией внутри страны перешел в основном в Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а обмен через SWIFT внутри России полностью прекратился. "СПФС стала гораздо активнее использоваться и для внешних расчетов. Всего к ней присоединились, к нашей системе, более 160 иностранных участников из 20 стран", - добавила Набиуллина. Она отметила, что все это элементы "новой устойчивой к санкциям инфраструктуры трансграничных расчетов", однако предстоит еще большая работа с ключевыми партнерами России. "Будем обсуждать эти вопросы и в рамках председательства России в БРИКС в этом году", - заключила глава регулятора.
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эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
13:00 10.04.2024
 
Глава ЦБ назвала основные валюты во внешней торговле России

Набиуллина: доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы расширяли корреспондентскую сеть с банками из дружественных стран, продолжали создавать условия для расчетов в национальных валютах. В них теперь производится две трети расчетов за экспорт и импорт. Доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Кроме того, по ее словам, обмен финансовой информацией внутри страны перешел в основном в Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а обмен через SWIFT внутри России полностью прекратился. "СПФС стала гораздо активнее использоваться и для внешних расчетов. Всего к ней присоединились, к нашей системе, более 160 иностранных участников из 20 стран", - добавила Набиуллина.
Она отметила, что все это элементы "новой устойчивой к санкциям инфраструктуры трансграничных расчетов", однако предстоит еще большая работа с ключевыми партнерами России. "Будем обсуждать эти вопросы и в рамках председательства России в БРИКС в этом году", - заключила глава регулятора.
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