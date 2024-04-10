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"Мощный сигнал Западу". В Китае оценили визит Лаврова в Пекин
"Мощный сигнал Западу". В Китае оценили визит Лаврова в Пекин - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Мощный сигнал Западу". В Китае оценили визит Лаврова в Пекин
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин стал "мощным сигналом" для Запада о том, что Китай настроен укреплять сотрудничество с Москвой, сообщает GT. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:13+0300
2024-04-10T17:13+0300
2024-04-10T17:20+0300
политика
китай
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин стал "мощным сигналом" для Запада о том, что Китай настроен укреплять сотрудничество с Москвой, сообщает GT.В КНР Лавров встретился со своим коллегой Ван И и председателем страны Си Цзиньпином.GT пишет, что Ван И подчеркнул стремление Китая работать с Россией ради развития двух государств в разных сферах. Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва также заинтересована в партнерстве с КНР для установления более справедливого и демократического международного порядка. Более того, Москва поддерживает выдвинутую Пекином Инициативу по глобальной безопасности, добавил глава МИД России.Си Цзиньпин на встрече с Лавровым уточнил, что Поднебесной важно расширение отношений между странами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.Председатель КНР добавил, что его страна выступает за процветание России, соответствующему ее национальным условиям, а также поддерживает страну в борьбе с терроризмом.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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китай, россия, сергей лавров
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, Сергей Лавров
"Мощный сигнал Западу". В Китае оценили визит Лаврова в Пекин
GT: Россия и Китай послали Западу мощный сигнал о конце его гегемонии
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ.
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин стал "мощным сигналом" для Запада о том, что Китай настроен укреплять сотрудничество с Москвой, сообщает
GT.
В КНР Лавров встретился со своим коллегой Ван И и председателем страны Си Цзиньпином.
GT пишет, что Ван И подчеркнул стремление Китая работать с Россией ради развития двух государств в разных сферах. Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва также заинтересована в партнерстве с КНР для установления более справедливого и демократического международного порядка. Более того, Москва поддерживает выдвинутую Пекином Инициативу по глобальной безопасности, добавил глава МИД России.
Лавров рассказал, как Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер
Си Цзиньпин на встрече с Лавровым уточнил, что Поднебесной важно расширение отношений между странами в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
Председатель КНР добавил, что его страна выступает за процветание России, соответствующему ее национальным условиям, а также поддерживает страну в борьбе с терроризмом.