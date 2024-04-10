https://1prime.ru/20240410/vklady-847259636.html

Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам

Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ

Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам

Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:19+0300

2024-04-10T12:19+0300

2024-04-10T12:30+0300

банк россии

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти 1 триллион рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ во второй половине 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей", - сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

https://1prime.ru/20240410/strakhovka-847260217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии