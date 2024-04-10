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Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам
Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам - 10.04.2024, ПРАЙМ
Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам
Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:19+0300
2024-04-10T12:30+0300
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти 1 триллион рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ во второй половине 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей", - сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
12:19 10.04.2024 (обновлено: 12:30 10.04.2024)
 
Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам

Набиуллина: россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Приток средств на вклады в российских банках продолжается, в первом квартале 2024 года он составил почти 2 триллиона рублей, кроме того, россияне смогли заработать почти 1 триллион рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ РФ во второй половине 2023 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Какие еще результаты повышения ключевой ставки кроме замедления инфляции мы видим на сегодняшний день. В августе произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За 5 месяцев вплоть до конца года вклады граждан выросли на 5,3 триллиона рублей. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 триллион рублей процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и за первый квартал этого года составил еще почти 2 триллиона рублей", - сообщили Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Глава ЦБ предложила повысить страховку по долгосрочным вкладам
12:28
 
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