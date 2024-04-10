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"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США
"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США
Звучащие в странах-членах НАТО призывы поставлять Киеву оружие даже после возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США свидетельствуют, что... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:57+0300
2024-04-10T11:57+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Звучащие в странах-членах НАТО призывы поставлять Киеву оружие даже после возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США свидетельствуют, что Вашингтон теряет влияние на своих союзников, а также их доверие. Такое мнение в эфире телеканала NBC News выразил экс-главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес."Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. &lt;…&gt; Конфликт на Украине касается не только Украины", — считает он.Бывший военный отметил, что уже никто не верит в утверждение, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо. По словам Ходжеса, все самые надежные союзники США находятся в Европе.
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нато, сша, поддержка украины
Политика, НАТО, США, поддержка Украины
11:57 10.04.2024
 
"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США

Генерал армии США Ходжес: Вашингтон теряет влияние на своих союзников

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Звучащие в странах-членах НАТО призывы поставлять Киеву оружие даже после возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США свидетельствуют, что Вашингтон теряет влияние на своих союзников, а также их доверие. Такое мнение в эфире телеканала NBC News выразил экс-главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.
"Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. <…> Конфликт на Украине касается не только Украины", — считает он.
Бывший военный отметил, что уже никто не верит в утверждение, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо. По словам Ходжеса, все самые надежные союзники США находятся в Европе.
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