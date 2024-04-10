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Володин оценил работу руководства Центробанка

Володин оценил работу руководства Центробанка - 10.04.2024, ПРАЙМ

Володин оценил работу руководства Центробанка

Руководство Банка России с вызовами справилось, в Госдуме надеются, что ставка будет снижаться. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:45+0300

2024-04-10T14:45+0300

2024-04-10T14:45+0300

банк россии

вячеслав володин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Руководство Банка России с вызовами справилось, в Госдуме надеются, что ставка будет снижаться. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представила в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", — сказал Володин в ходе пленарного заседания и добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, эльвира набиуллина