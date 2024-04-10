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Володин оценил работу руководства Центробанка - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Володин оценил работу руководства Центробанка
Володин оценил работу руководства Центробанка - 10.04.2024, ПРАЙМ
Володин оценил работу руководства Центробанка
Руководство Банка России с вызовами справилось, в Госдуме надеются, что ставка будет снижаться. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:45+0300
2024-04-10T14:45+0300
банк россии
вячеслав володин
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Руководство Банка России с вызовами справилось, в Госдуме надеются, что ставка будет снижаться. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представила в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", — сказал Володин в ходе пленарного заседания и добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".
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вячеслав володин, эльвира набиуллина
Банк России, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина
14:45 10.04.2024
 
Володин оценил работу руководства Центробанка

Володин: руководство ЦБ с вызовами справилось, надеемся, что ставка будет снижаться

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Руководство Банка России с вызовами справилось, в Госдуме надеются, что ставка будет снижаться. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в среду представила в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться… и Эльвира Сахипзадовна слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность", — сказал Володин в ходе пленарного заседания и добавил, что сейчас во главе ЦБ "самая профессиональная руководитель".
 
Банк РоссииВячеслав ВолодинЭльвира Набиуллина
 
 
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