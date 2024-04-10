https://1prime.ru/20240410/vooruzheniya-847271572.html

Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ

Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ

Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ

Американские истребители F-16 на украинских аэродромах станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:35+0300

2024-04-10T15:35+0300

2024-04-10T15:35+0300

вооружения

f-16

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские истребители F-16 на украинских аэродромах станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.Раннее Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине F-16. Кроме того, США подтвердили, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков."На земле самолеты станут легкой мишенью для России", - сказал Репке.По его мнению, поставки Украине самолетов бесмысленны без обеспечения эффективной противовоздушной обороны.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.

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f-16, украина, всу, владимир зеленский