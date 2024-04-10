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Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ
Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ
Американские истребители F-16 на украинских аэродромах станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:35+0300
2024-04-10T15:35+0300
вооружения
f-16
украина
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские истребители F-16 на украинских аэродромах станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.Раннее Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине F-16. Кроме того, США подтвердили, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков."На земле самолеты станут легкой мишенью для России", - сказал Репке.По его мнению, поставки Украине самолетов бесмысленны без обеспечения эффективной противовоздушной обороны.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.
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f-16, украина, всу, владимир зеленский
Вооружения, F-16, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
15:35 10.04.2024
 
Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ

Немецкий журналист Репке: Россия легко уничтожит истребители F-16 на Украине

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские истребители F-16 на украинских аэродромах станут легкой мишенью для Вооруженных сил России. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.
Раннее Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине F-16. Кроме того, США подтвердили, что Киеву поставят истребители от третьих стран после завершения подготовки украинских летчиков.
"На земле самолеты станут легкой мишенью для России", - сказал Репке.
По его мнению, поставки Украине самолетов бесмысленны без обеспечения эффективной противовоздушной обороны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.
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ВооруженияF-16УКРАИНАВСУВладимир Зеленский
 
 
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