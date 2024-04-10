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В ФРГ хотят активнее привлекать частные структуры к восстановлению Украины - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/vosstanovlenie-847277534.html
В ФРГ хотят активнее привлекать частные структуры к восстановлению Украины
В ФРГ хотят активнее привлекать частные структуры к восстановлению Украины - 10.04.2024, ПРАЙМ
В ФРГ хотят активнее привлекать частные структуры к восстановлению Украины
Немецкое правительство намерено более активно привлекать фирмы и частные структуры к помощи в восстановлении Украины. Для достижения данной цели правительство... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:26+0300
2024-04-10T17:26+0300
экономика
украина
германия
поддержка украины
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БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Немецкое правительство намерено более активно привлекать фирмы и частные структуры к помощи в восстановлении Украины. Для достижения данной цели правительство ФРГ приняло в среду соответствующий документ, в котором разработаны 15 мер поддержки. Об этом сообщило Минэкономики Германии. "В настоящее время Всемирный банк оценивает стоимость восстановления (Украины) примерно в 486 миллиардов долларов США, в зависимости от того, как будет развиваться война. Одних государственных средств для восстановления будет недостаточно. Поэтому правительство Германии делает ставку на более активное привлечение частного сектора к восстановлению и модернизации Украины. В документе по ключевым вопросам перечислены 15 мер, направленных на достижение этой цели", — процитированы в сообщении слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Отмечается, что в пакете основное внимание направлено на финансовые дотации и снижение процентов для украинских малых и средних предприятий, а также на инвестиционные гарантии для немецких компаний. В дополнение к этому Минэкономики ФРГ совместно с украинским правительством работает над перспективой создания на Украине института стимулирования восстановления экономики по образцу немецкого Кредитного института по вопросам финансирования.
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украина
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украина, германия, поддержка украины
Экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, поддержка Украины
17:26 10.04.2024
 
В ФРГ хотят активнее привлекать частные структуры к восстановлению Украины

Власти Германии хотят более активно привлекать частные структуры к восстановлению Украины

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Немецкое правительство намерено более активно привлекать фирмы и частные структуры к помощи в восстановлении Украины. Для достижения данной цели правительство ФРГ приняло в среду соответствующий документ, в котором разработаны 15 мер поддержки. Об этом сообщило Минэкономики Германии.
"В настоящее время Всемирный банк оценивает стоимость восстановления (Украины) примерно в 486 миллиардов долларов США, в зависимости от того, как будет развиваться война. Одних государственных средств для восстановления будет недостаточно. Поэтому правительство Германии делает ставку на более активное привлечение частного сектора к восстановлению и модернизации Украины. В документе по ключевым вопросам перечислены 15 мер, направленных на достижение этой цели", — процитированы в сообщении слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека.
Отмечается, что в пакете основное внимание направлено на финансовые дотации и снижение процентов для украинских малых и средних предприятий, а также на инвестиционные гарантии для немецких компаний.
В дополнение к этому Минэкономики ФРГ совместно с украинским правительством работает над перспективой создания на Украине института стимулирования восстановления экономики по образцу немецкого Кредитного института по вопросам финансирования.
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