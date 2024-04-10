https://1prime.ru/20240410/vvp-847270759.html

Росбанк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году

Росбанк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ

Росбанк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году

Рост ВВП РФ в 2024 году замедлится и составит 2%, при этом потребление домохозяйств продолжит вносить значимый вклад в структуру ВВП, несмотря на жесткую... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:16+0300

2024-04-10T15:16+0300

2024-04-10T15:16+0300

экономика

россия

ввп

росбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84014/35/840143506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c70a4653dfe8f15d1baa9d574f23aff3.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в 2024 году замедлится и составит 2%, при этом потребление домохозяйств продолжит вносить значимый вклад в структуру ВВП, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП), считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Экономический рост после бурного 2023 года (+3,6%) может замедлиться до 2,0% (за 2024 год – ред.), что при базовых предпосылках относительно экономического потенциала выглядит амбициозным. Прогноз в базовом сценарии плавно дрейфует из отрицательной зоны в положительную и, возможно, это не последнее улучшение вопреки повышенной жесткости ДКП. В структуре ВВП значимый вклад остается за потреблением домохозяйств, поэтому факторы, определяющие их поведение, будут весьма важны", - сказал он на встрече с журналистами. Рост доходов и занятости населения позволят сохранить положительную динамику конечного спроса (+1,7% в годовом исчислении), не нарушая склонности к сбережениям на фоне высоких процентных ставок, считает Кошелев. Отдельный аспект – это последующая динамика сбережений (и их трансформация в другие активы) – по мере смягчения политики Банком России, и здесь возможен повышенный консерватизм регулятора", - добавляет он. Жесткость ДКП в текущем цикле будет оставаться повышенной в связи с рекордным оптимизмом бизнеса – ключевые отрасли полагаются на устойчивый спрос (и ожидают его сохранности), что позволяет переносить ценовые и неценовые шоки на конечного потребителя, рассуждает Кошелев. Отсюда следует замедленное действие трансмиссионного механизма и преобладание проинфляционных рисков: прогноз инфляции на уровне 5,3% за 2024 год (или 6,9% в среднем в течение него) – это оптимистичная оценка возможной развилки сценариев, полагает он. Ключевая ставка – лишь инструмент балансирования внутреннего спроса, инфляционных процессов и премии за различные риски, связанные с размещением активов в рублях, любой дополнительный шок будет понижать готовность регулятора смягчать процентную политику, считает Кошелев. "Пока мы ожидаем возврат ключевой ставки ЦБ РФ к 12,0% до конца 2024 года, и до 9,0% - до конца 2025-го, однако все больше сигналов поступает о том, что ставка может оказаться чуть выше в эти даты. Более того, открытым остается вопрос о "сходимости" ставки к интервалу 6-7% в среднесрочном горизонте (2026 год и далее) – при неизменной геополитической обстановке этот ориентир, возможно, окажется заниженным", - добавляет он. У рубля нет цели, но есть путь – эта шутка становится реальностью в свете действия широкого набора факторов, помимо общеизвестных (нефть, отток капитала), считает Кошелев. К наиболее рискованным и наименее предсказуемым можно отнести "транзакционные" особенности внешнеторговых расчетов в условиях рисков вторичных санкций против российских компаний и финансовой инфраструктуры, а также ограниченный доступ инвестиционного капитала (валютной ликвидности) хотя бы в дружественных валютах, поясняет он. "На 2024 год эти факторы перевешены совокупностью мер от правительства (ужесточенный валютный контроль) и Банка России (зеркалирование операций Минфина с ФНБ и повышенная процентная ставка). По мере поступательного смягчения данных мер "поддержки" рубль будет подвержен ослаблению – хотя бы темпом разницы внутренней и внешней инфляций для поддержания стационарного состояния в терминах реального эффективного курса", - резюмирует эксперт.

https://1prime.ru/20240410/nabiullina-847262322.html

https://1prime.ru/20240410/rost-847250387.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ввп, росбанк