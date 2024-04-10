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ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/vvp-847273801.html
ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента
ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента - 10.04.2024, ПРАЙМ
ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента
Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила по сравнению с октябрьской оценкой прогноз роста мирового ВВП в 2024 году на 0,1 процентного пункта, до 2,6%, рост | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:06+0300
2024-04-10T16:06+0300
экономика
мир
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вто
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила по сравнению с октябрьской оценкой прогноз роста мирового ВВП в 2024 году на 0,1 процентного пункта, до 2,6%, рост в 2025 году составит 2,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте организации. "В отчете также оценивается, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам валют останется в целом стабильным в течение следующих двух лет, ожидаясь на уровне 2,6% в 2024 году и 2,7% в 2025 году после снижения до 2,7% в 2023 году с 3,1% в 2022 году", - сказано в документе. В октябре организация прогнозировала, что мировая экономика в 2024 году вырастет на 2,5%, на 2025 год прогноза не давалось. Эксперты ВТО считают, что контраст между устойчивым ростом реального ВВП и замедлением объема торговли товарами в реальном выражении до 1,2% в 2023 году связан с инфляционным давлением, которое привело к снижению потребления коммерчески значимых товаров, особенно в Европе и Северной Америке. В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
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мир, ввп, вто
Экономика, МИР, ВВП, ВТО
16:06 10.04.2024
 
ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента

ВТО: рост мирового ВВП составит 2,6 процента в 2024 году и 2,7 процента в 2025-м

CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012Всемирная торговая организация, логотип
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
CC BY-SA 2.0 / WTO/Studio Casagrande / WTO Public Forum 2012
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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила по сравнению с октябрьской оценкой прогноз роста мирового ВВП в 2024 году на 0,1 процентного пункта, до 2,6%, рост в 2025 году составит 2,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте организации.
"В отчете также оценивается, что рост мирового ВВП по рыночным обменным курсам валют останется в целом стабильным в течение следующих двух лет, ожидаясь на уровне 2,6% в 2024 году и 2,7% в 2025 году после снижения до 2,7% в 2023 году с 3,1% в 2022 году", - сказано в документе.
В октябре организация прогнозировала, что мировая экономика в 2024 году вырастет на 2,5%, на 2025 год прогноза не давалось.
Росбанк
Росбанк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
15:16
Эксперты ВТО считают, что контраст между устойчивым ростом реального ВВП и замедлением объема торговли товарами в реальном выражении до 1,2% в 2023 году связан с инфляционным давлением, которое привело к снижению потребления коммерчески значимых товаров, особенно в Европе и Северной Америке.
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
 
ЭкономикаМИРВВПВТО
 
 
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