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"Яндекс" будет встраивать свое программное решение в китайские автомобили
"Яндекс" будет встраивать свое программное решение в китайские автомобили - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" будет встраивать свое программное решение в китайские автомобили
"Яндекс" продолжает развивать и дистрибуцировать программное решение "Яндекс Авто", планирует встраивать его в китайские автомобили, подтвердили РИА Новости в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:11+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" продолжает развивать и дистрибуцировать программное решение "Яндекс Авто", планирует встраивать его в китайские автомобили, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в среду руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк сказал в интервью газете "Коммерсант", что у "Яндекса" есть несколько проектов с крупными китайскими автопроизводителями. Он добавил, что именно в системных решениях для автомобилей компания видит новую точку контакта с пользователем для искусственного интеллекта. "Яндекс планирует встраивать программное решение "Яндекс Авто" в китайские автомобили. "Яндекс" продолжает развивать и дистрибуцировать программное решение", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что на данным момент программное решение доступно только в автомобилях российских автопроизводителей. "Яндекс Авто" представляет собой бортовой компьютер, который встраивается в автомобиль и разработан специально для него. В нем есть "Навигатор", "Музыка", а также голосовой помощник "Алиса".
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яндекс, по, новости
"Яндекс" будет встраивать свое программное решение в китайские автомобили
"Яндекс" будет встраивать свое программное решение "Яндекс Авто" в китайские автомобили
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Яндекс" продолжает развивать и дистрибуцировать программное решение "Яндекс Авто", планирует встраивать его в китайские автомобили, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в среду руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк сказал в интервью газете "Коммерсант", что у "Яндекса" есть несколько проектов с крупными китайскими автопроизводителями. Он добавил, что именно в системных решениях для автомобилей компания видит новую точку контакта с пользователем для искусственного интеллекта.
"Яндекс планирует встраивать программное решение "Яндекс Авто" в китайские автомобили. "Яндекс" продолжает развивать и дистрибуцировать программное решение", - сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что на данным момент программное решение доступно только в автомобилях российских автопроизводителей.
"Яндекс Авто" представляет собой бортовой компьютер, который встраивается в автомобиль и разработан специально для него. В нем есть "Навигатор", "Музыка", а также голосовой помощник "Алиса".
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