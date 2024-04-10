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В России подешевел один из ключевых продуктов

В России подешевел один из ключевых продуктов - 10.04.2024, ПРАЙМ

В России подешевел один из ключевых продуктов

Куриные яйца в РФ с начала года по 8 апреля подешевели на 4,88%, мясо кур - на 3,88%, свинина и подсолнечное масло - на 1,02% и 0,36% соответственно, следует из | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T19:09+0300

2024-04-10T19:09+0300

2024-04-10T19:10+0300

экономика

цены на продукты

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Куриные яйца в РФ с начала года по 8 апреля подешевели на 4,88%, мясо кур - на 3,88%, свинина и подсолнечное масло - на 1,02% и 0,36% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на неделе со 2 по 8 апреля подешевели на 0,16% (с начала года - на 4,88%), мясо кур - на 0,04% (с начала года - на 3,88%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,17% (с начала года упали на 1,02%), на подсолнечное масло на отчетной неделе цены выросли на 0,18% (с начала года - снижение на 0,36%). "Изменение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило (+0,2%), в том числе на свеклу столовую (+5,0%), морковь (+2,3%), помидоры и яблоки (+1,0%), бананы (+0,2%). Цены снизились: на огурцы (-2,0%), лук репчатый (-0,2%) и картофель (-0,1%)", - говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,81%, шлифованный рис - на 0,3%. Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,31%, пшенная - на 0,09%, пшеничная мука подорожала на 0,17%. Вареная колбаса с 2 по 8 апреля подорожала на 0,12%, сосиски с сардельками - на 0,36%, мороженая неразделанная рыба - на 0,23%. Цены на овощные консервы для детского питания выросли на 0,19%, на фруктово-ягодные консервы - на 0,84%.Росстат также отметил, что сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, а в целом продовольственная инфляция в марте составила 0,17%, следует из данных Росстата.Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за март стали дороже на 0,51%; сама же плодоовощная продукция подешевела на 2,09%. Непродовольственные товары в течение марта подорожали на 0,27%."Снизились цены (в марте - ред.): на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательную резинку (-0,4%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,3%), мясо кур, чай черный пакетированный, кофе (-0,2%)", - перечисляет Росстат.Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в марте: к примеру, свекла прибавила в цене 7,6%, морковь - 4,4%, помидоры - 4,3%, белокочанная капуста - 3,9%, виноград - 2,6%, свежая зелень - 2,5%. Между тем, огурцы подешевели на 21,7%, лимоны – на 4,4%, апельсины и бананы – на 3,4% и 0,8% соответственно, картофель и груши – на 0,3%.На 3,2% выросла в цене баранина, на 2,8% - оливковое масло, на 1,8% - фруктовые соки; в пределах 1,7% подорожали творожные сырки, глазированные шоколадом, и йогурты. Горох и фасоль прибавили в цене 1,5%; говядина, соленая сельдь, манная крупа и коньяк - 1,4%; рыба соленая, маринованная и копченая - 1,2%; соленое филе сельди, овсяная и перловая крупа, шоколад, газированные напитки - 1,1%; маргарин, торты и шоколадные конфеты - 1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены на продукты