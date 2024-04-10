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"Роснефть" призвала не считать нефтяные налоги на базе Urals, пишут СМИ

"Роснефть" призвала не считать нефтяные налоги на базе Urals, пишут СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Роснефть" призвала не считать нефтяные налоги на базе Urals, пишут СМИ

"Роснефть" предложила отказаться от использования "виртуальных" котировок нефти марки Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов, так как опасается еще... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T08:59+0300

2024-04-10T08:59+0300

2024-04-10T08:59+0300

экономика

нефть

роснефть

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" предложила отказаться от использования "виртуальных" котировок нефти марки Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов, так как опасается еще большего расхождения показателей для налогообложения с реальными ценами на нефть из России, которая продается в основном в Азию, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы нефтяной компании Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину. "Роснефть" предложила отказаться от использования котировок Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов. На практике, поясняют в компании, Urals не поставляется в европейские порты и речь идет о "виртуальной котировке". "Роснефть" опасается еще большего расхождения между реальными ценами и базисами поставки Urals, которая продается в основном в Азию, и котировками, используемыми для расчета налогов. По мнению компании, это грозит необоснованным увеличением налоговой нагрузки", - говорится в материале. Отмечается, что поводом для обращения "Роснефти" к Путину стал подготовленный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ проект приказа о порядке расчета стоимости транспортировки нефти из России морем в направлении европейских портов. Сечин попросил остановить подготовку этого документа, поскольку поставок в порты Европы на практике нет, добавляет газета. Как отметило издание, его источник в Белом доме сообщил, что предложение компании рассматривается. Для расчета цены нефти РФ в налоговых целях в текущем году будут использоваться две котировки - и применяться должна та, что окажется больше. Первая рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent, и цена Urals будет учтена за минусом 20 долларов за баррель от этого. Вторая котировка - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков, установленная кабмином, но не менее 2 долларов за баррель. ФАС в начале года подготовил проект приказа, устанавливающий порядок расчета стоимости транспортировки по морю до средиземноморского и роттердамского рынков. Служба предлагает использовать в формуле данные о фрахте и портовых сборах, также рассчитанные международным ценовым агентством Argus.

https://1prime.ru/20240409/neft-847242587.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, роснефть