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Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом

Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом - 10.04.2024, ПРАЙМ

Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом

Обвинения России со стороны Украины в якобы обстрелах Запорожской АЭС являются фарсом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в вене... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:59+0300

2024-04-10T13:59+0300

2024-04-10T13:59+0300

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ВЕНА, 10 апр - ПРАЙМ. Обвинения России со стороны Украины в якобы обстрелах Запорожской АЭС являются фарсом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в вене Михаил Ульянов.Ранее официальные украинские структуры вбросили информацию, что станцию обстреливают российские военные. "Такая вот традиционная русская забава - стрелять по себе. Вам это ничего или, точнее, никого не напоминает? Ну конечно же, унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла! Только у Н.В. Гоголя эти слова произносит комедийный персонаж, а из уст украинских официальных лиц аналогичные сентенции звучат уже даже не как плохая комедия, а как фарс", - отметил Ульянов.Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщала о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока, 8 апреля - о сбитом над территорией украинском дроне-камикадзе, 9 апреля - об атаке на уникальный тренажерный центр.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осуждал атаки на станцию. По его словам, нападения на ЗАЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Недовольство атаками на атомную станцию также выражал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал удары беспилотников по ЗАЭС зловещим развитием событий. При этом Гросси не назвал ответственных за атаки.

https://1prime.ru/20240409/ataka-847234663.html

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запорожская аэс, россия, украина, магатэ