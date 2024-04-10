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Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом
Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом - 10.04.2024, ПРАЙМ
Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом
Обвинения России со стороны Украины в якобы обстрелах Запорожской АЭС являются фарсом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в вене... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:59+0300
2024-04-10T13:59+0300
энергетика
запорожская аэс
россия
украина
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ВЕНА, 10 апр - ПРАЙМ. Обвинения России со стороны Украины в якобы обстрелах Запорожской АЭС являются фарсом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в вене Михаил Ульянов.Ранее официальные украинские структуры вбросили информацию, что станцию обстреливают российские военные. "Такая вот традиционная русская забава - стрелять по себе. Вам это ничего или, точнее, никого не напоминает? Ну конечно же, унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла! Только у Н.В. Гоголя эти слова произносит комедийный персонаж, а из уст украинских официальных лиц аналогичные сентенции звучат уже даже не как плохая комедия, а как фарс", - отметил Ульянов.Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщала о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока, 8 апреля - о сбитом над территорией украинском дроне-камикадзе, 9 апреля - об атаке на уникальный тренажерный центр.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осуждал атаки на станцию. По его словам, нападения на ЗАЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента. Недовольство атаками на атомную станцию также выражал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал удары беспилотников по ЗАЭС зловещим развитием событий. При этом Гросси не назвал ответственных за атаки.
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запорожская аэс, россия, украина, магатэ
Энергетика, Запорожская АЭС, РОССИЯ, УКРАИНА, МАГАТЭ
13:59 10.04.2024
 
Ульянов назвал обвинения Киевом России в обстреле ЗАЭС фарсом

Ульянов назвал "фарсом" обвинения со стороны Киева в том, что РФ якобы обстреливает ЗАЭС

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ВЕНА, 10 апр - ПРАЙМ. Обвинения России со стороны Украины в якобы обстрелах Запорожской АЭС являются фарсом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в вене Михаил Ульянов.
Ранее официальные украинские структуры вбросили информацию, что станцию обстреливают российские военные.
"Такая вот традиционная русская забава - стрелять по себе. Вам это ничего или, точнее, никого не напоминает? Ну конечно же, унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла! Только у Н.В. Гоголя эти слова произносит комедийный персонаж, а из уст украинских официальных лиц аналогичные сентенции звучат уже даже не как плохая комедия, а как фарс", - отметил Ульянов.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
ВСУ атаковали учебный центр на ЗАЭС после проезда миссии МАГАТЭ
Вчера, 16:39
Пресс-служба ЗАЭС 7 апреля сообщала о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока, 8 апреля - о сбитом над территорией украинском дроне-камикадзе, 9 апреля - об атаке на уникальный тренажерный центр.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осуждал атаки на станцию. По его словам, нападения на ЗАЭС увеличивают риск опасного ядерного инцидента.
Недовольство атаками на атомную станцию также выражал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал удары беспилотников по ЗАЭС зловещим развитием событий. При этом Гросси не назвал ответственных за атаки.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСРОССИЯУКРАИНАМАГАТЭ
 
 
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