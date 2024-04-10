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МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на ЗАЭС, заявила представитель атомной станции
МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на ЗАЭС, заявила представитель атомной станции - 10.04.2024, ПРАЙМ
МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на ЗАЭС, заявила представитель атомной станции
Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T15:53+0300
2024-04-10T15:53+0300
2024-04-10T15:53+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина."Представители МАГАТЭ фиксируют, записывают и отправляют в штаб-квартиру в Вене", - отметила представитель ЗАЭС.По словам Яшиной, МАГАТЭ наблюдают и оценивают состояние ЗАЭС. Тем не менее, обстановка вокруг станции до сих пор напряженная, так как ВСУ продолжают попытки нанести удары по близлежащему Энергодару.В рамках работы представителей миссии уделяется особое внимание их безопасности, руководство станции принимает все необходимые меры для ее обеспечения.Ранее пресс-служба станции заявила об атаке украинского дрона-камикадзе, который упал на крышку шестого энергоблока, однако критических повреждений не вызвал.Кроме того, 9 апреля ВСУ нанесли удар по единственному в мире тренажерному центру, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала.
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Энергетика, УКРАИНА, Новости
МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на ЗАЭС, заявила представитель атомной станции
Представитель ЗАЭС: миссия МАГАТЭ фиксирует атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксируют атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, информация уходит в штаб-квартиру организации в Вене. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Представители МАГАТЭ фиксируют, записывают и отправляют в штаб-квартиру в Вене", - отметила представитель ЗАЭС.
По словам Яшиной, МАГАТЭ наблюдают и оценивают состояние ЗАЭС. Тем не менее, обстановка вокруг станции до сих пор напряженная, так как ВСУ продолжают попытки нанести удары по близлежащему Энергодару.
В рамках работы представителей миссии уделяется особое внимание их безопасности, руководство станции принимает все необходимые меры для ее обеспечения.
Ранее пресс-служба станции заявила об атаке украинского дрона-камикадзе, который упал на крышку шестого энергоблока, однако критических повреждений не вызвал.
Кроме того, 9 апреля ВСУ нанесли удар по единственному в мире тренажерному центру, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала.
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