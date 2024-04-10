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"Преемник" Zara в России закончил год с убытком - 10.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240410/zara-847258770.html
"Преемник" Zara в России закончил год с убытком
"Преемник" Zara в России закончил год с убытком - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Преемник" Zara в России закончил год с убытком
Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:10+0300
2024-04-10T12:11+0300
экономика
maag
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда рублей против прибыли в 3,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Так, чистый убыток в 2023 году достиг 5,371 миллиарда рублей, выручка - 21,031 миллиарда, коммерческие расходы за год увеличились до 11,22 миллиарда рублей с 6,907 миллиарда, а управленческие, напротив, сократились - до 1,112 миллиарда рублей с 1,255 миллиарда. В октябре 2023 года статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА Новости говорил о том, что все 242 магазина марок, принадлежащих "Новой моде", работают в стране. Кроме того, по его словам, компания вела переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой. В начале марта 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull &amp; Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
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Экономика, Maag
12:10 10.04.2024 (обновлено: 12:11 10.04.2024)
 
"Преемник" Zara в России закончил год с убытком

"Преемник" Zara в России "Новая мода" закончила год с убытком в 5,4 млрд рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТЦ
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда рублей против прибыли в 3,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Так, чистый убыток в 2023 году достиг 5,371 миллиарда рублей, выручка - 21,031 миллиарда, коммерческие расходы за год увеличились до 11,22 миллиарда рублей с 6,907 миллиарда, а управленческие, напротив, сократились - до 1,112 миллиарда рублей с 1,255 миллиарда.
В октябре 2023 года статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА Новости говорил о том, что все 242 магазина марок, принадлежащих "Новой моде", работают в стране. Кроме того, по его словам, компания вела переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций.
Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой. В начале марта 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран".
В конце апреля 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию
5 апреля, 05:59
 
ЭкономикаMaag
 
 
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