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"Преемник" Zara в России закончил год с убытком

"Преемник" Zara в России закончил год с убытком - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Преемник" Zara в России закончил год с убытком

Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:10+0300

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2024-04-10T12:11+0300

экономика

maag

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, закончила 2023 год с убытком в 5,4 миллиарда рублей против прибыли в 3,9 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Так, чистый убыток в 2023 году достиг 5,371 миллиарда рублей, выручка - 21,031 миллиарда, коммерческие расходы за год увеличились до 11,22 миллиарда рублей с 6,907 миллиарда, а управленческие, напротив, сократились - до 1,112 миллиарда рублей с 1,255 миллиарда. В октябре 2023 года статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА Новости говорил о том, что все 242 магазина марок, принадлежащих "Новой моде", работают в стране. Кроме того, по его словам, компания вела переговоры со швейными фабриками о локализации в России производства коллекций. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой. В начале марта 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).

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maag