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В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом - 10.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом
В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления является "популизмом" и "сознательным обманом". Такое мнение в беседе с... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:42+0300
2024-04-10T09:42+0300
политика
госдума
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления является "популизмом" и "сознательным обманом". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Заведомо обманывая общество, Зеленский не хочет признаться сам себе, что серьезных прорывов не ожидается. Заявление Зеленского приобретает характер популистского шторма. Чего он только уже не обещал: и Крым вернуть, и Россию загнать в болото, и сокрушительные победы контрнаступления. Ничего так и не сбылось", - отметил он.Заявление украинского лидера является всего лишь жалкой попыткой сохранить лицо, так как Зеленскому уже не верят ни народ Украины, ни западные союзники, заключил парламентарий.Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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госдума, владимир зеленский, новости
Политика, Госдума, Владимир Зеленский, Новости
09:42 10.04.2024
 
В Госдуме назвали "план контрнаступления" Зеленского популизмом

Белик: новый план так называемого контрнаступления ВСУ заведомый обман

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о новом плане контрнаступления является "популизмом" и "сознательным обманом". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Заведомо обманывая общество, Зеленский не хочет признаться сам себе, что серьезных прорывов не ожидается. Заявление Зеленского приобретает характер популистского шторма. Чего он только уже не обещал: и Крым вернуть, и Россию загнать в болото, и сокрушительные победы контрнаступления. Ничего так и не сбылось", - отметил он.
Заявление украинского лидера является всего лишь жалкой попыткой сохранить лицо, так как Зеленскому уже не верят ни народ Украины, ни западные союзники, заключил парламентарий.
Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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