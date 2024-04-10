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Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук - 10.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847265110.html
Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук
Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук - 10.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук
Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для украинского народа, государственности и независимости страны. Такое мнение в колонке на сайте... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:37+0300
2024-04-10T13:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
новости
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для украинского народа, государственности и независимости страны. Такое мнение в колонке на сайте "Смотрим.ру" выразил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Сам же Зеленский оказался "приговором" не (экс-президенту Петру - ред.) Порошенко, как многие подумали во время их дебатов, а приговором украинскому народу, украинской государственности и украинской независимости. Зеленский, так же как и Порошенко, выбрал себя, свою славу, свои интересы, а вовсе не интересы страны и народа. Только у Порошенко хватило моральных сил проиграть и уйти с поста президента. У Зеленского таких сил не оказалось. Более того, он даже думать об этом не собирался", - написал политик.Медведчук также привел результаты опроса социологической компании SOCIS, согласно которым несуществующий блок экс-командира ВСУ Валерия Залужного получил бы большинство голосов на выборах в парламент, а партия Зеленского потеряла бы поддержку.Политик также раскритиковал Зеленского за его нежелание вести переговоры с Россией, несмотря на то, что большинство украинцев выступает за их проведение.Медведчук отметил, что украинский народ понимает, что полагаться только на Запад неразумно. Кроме того большинство украинцев недовольно экономической поддержкой, которую получает страна от западных союзников, заключил он.
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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, новости
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Новости
13:37 10.04.2024
 
Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский стал приговором украинцам и украинской государственности

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для украинского народа, государственности и независимости страны. Такое мнение в колонке на сайте "Смотрим.ру" выразил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сам же Зеленский оказался "приговором" не (экс-президенту Петру - ред.) Порошенко, как многие подумали во время их дебатов, а приговором украинскому народу, украинской государственности и украинской независимости. Зеленский, так же как и Порошенко, выбрал себя, свою славу, свои интересы, а вовсе не интересы страны и народа. Только у Порошенко хватило моральных сил проиграть и уйти с поста президента. У Зеленского таких сил не оказалось. Более того, он даже думать об этом не собирался", - написал политик.
Медведчук также привел результаты опроса социологической компании SOCIS, согласно которым несуществующий блок экс-командира ВСУ Валерия Залужного получил бы большинство голосов на выборах в парламент, а партия Зеленского потеряла бы поддержку.
Политик также раскритиковал Зеленского за его нежелание вести переговоры с Россией, несмотря на то, что большинство украинцев выступает за их проведение.
Медведчук отметил, что украинский народ понимает, что полагаться только на Запад неразумно. Кроме того большинство украинцев недовольно экономической поддержкой, которую получает страна от западных союзников, заключил он.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукНовости
 
 
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