https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847265110.html

Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук

Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук - 10.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский стал приговором для украинского народа, заявил Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для украинского народа, государственности и независимости страны. Такое мнение в колонке на сайте... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:37+0300

2024-04-10T13:37+0300

2024-04-10T13:37+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для украинского народа, государственности и независимости страны. Такое мнение в колонке на сайте "Смотрим.ру" выразил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Сам же Зеленский оказался "приговором" не (экс-президенту Петру - ред.) Порошенко, как многие подумали во время их дебатов, а приговором украинскому народу, украинской государственности и украинской независимости. Зеленский, так же как и Порошенко, выбрал себя, свою славу, свои интересы, а вовсе не интересы страны и народа. Только у Порошенко хватило моральных сил проиграть и уйти с поста президента. У Зеленского таких сил не оказалось. Более того, он даже думать об этом не собирался", - написал политик.Медведчук также привел результаты опроса социологической компании SOCIS, согласно которым несуществующий блок экс-командира ВСУ Валерия Залужного получил бы большинство голосов на выборах в парламент, а партия Зеленского потеряла бы поддержку.Политик также раскритиковал Зеленского за его нежелание вести переговоры с Россией, несмотря на то, что большинство украинцев выступает за их проведение.Медведчук отметил, что украинский народ понимает, что полагаться только на Запад неразумно. Кроме того большинство украинцев недовольно экономической поддержкой, которую получает страна от западных союзников, заключил он.

https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847250983.html

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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, новости