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В Швейцарии посоветовали Киеву не смешивать дело олигарха Жеваго и бизнес

В Швейцарии посоветовали Киеву не смешивать дело олигарха Жеваго и бизнес - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии посоветовали Киеву не смешивать дело олигарха Жеваго и бизнес

Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo, владеющей 100% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, Лучио | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T05:56+0300

2024-04-10T05:56+0300

2024-04-10T05:57+0300

экономика

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олигархи

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo, владеющей 100% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, Лучио Дженовезе считает, что официальный Киев должен разделять дело украинского олигарха Константина Жеваго и бизнес-интересы компании, исходя из уважения крупных инвестиций в страну, которые были сделаны в течение последних 14 лет. В декабре 2022 года советник по коммуникациям государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян заявила, что Жеваго является фигурантом нескольких уголовных дел и был задержан во французском Куршевеле по запросу Киева. Примерно за месяц до этого издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что бюро пришло с обысками на предприятия украинского олигарха из-за подозрений в их работе в интересах России. Также бюро экономической безопасности Украины подозревает горно-обогатительные комбинаты, которые, по данным "РБК-Украина", принадлежат Жеваго, в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10 миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). А Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск против владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти в 46 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов). Жеваго вышел на свободу под залог по решению французского суда 6 января 2023 года и был обязан трижды в неделю отмечаться в полиции в Куршевеле. Жеваго также не имеет права покидать Францию. В конце марта 2023 года апелляционный суд Шамбери отказался по требованию властей в Киеве экстрадировать олигарха. Позже, в ноябре 2023 года Верховный суд Франции также отказал по требованию властей в Киеве экстрадировать Жеваго из-за неспособности украинской стороны обеспечить справедливый судебный процесс, а также снял с него все существующие ограничения. "Это отразилось на нас. Мы инвестировали более 3,3 миллиарда долларов в Украину с 2007 года, что является одной из самых крупных инвестиций, когда-либо вложенных в Украину какой-либо из компаний", - сказал Дженовезе в интервью японскому изданию "Никкэй". Он также подчеркнул, что компания, 50% акций которой принадлежат подконтрольной Жеваго Fevamotinico Sarl, уже попросила Киев разделять дело украинского олигарха и бизнес-интересы компании в стране. По мнению главы совета директоров Ferrexpo, восстановление Украины будет в руках частных инвесторов, а не государств. "Поэтому является очень важным, чтобы наши инвестиции, которые мы вкладывали последние 14 лет, уважались", - добавил он. Дженовезе выразил надежду, что с открытием черноморских портов компании удастся повысить объемы экспорта железорудных окатышей с Украины. "Я полагаю, что мы также сможем вернуться на японский рынок, но это займет год, два или три", - добавил он. До начала специальной военной операции на Украине Ferrexpo удовлетворяла до 25% потребностей Японии в железорудных окатышах.

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швейцария, украина, олигархи