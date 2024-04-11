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В ЕС рассказали, когда будет принято решение по доходам от активов России - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В ЕС рассказали, когда будет принято решение по доходам от активов России
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по доходам от активов России - 11.04.2024, ПРАЙМ
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по доходам от активов России
Еврокомиссия в ближайшее время рассчитывает на получение оценки плана Украины по реформам, ставших условием получения Киевом 50 миллиардов евро из специального... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:20+0300
2024-04-11T13:20+0300
россия
европа
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшее время рассчитывает на получение оценки плана Украины по реформам, ставших условием получения Киевом 50 миллиардов евро из специального фонда ЕС Ukraine Facility до 2027 года, рассказал журналистам высокопоставленный европейский источник. Так, он подчеркнул, что 12 апреля пройдет заседание глав министерств экономики и финансов ЕС, в ходе которого будет обсуждаться реализация фонда финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. По его словам, всего Украине будут доступны 50 миллиардов из фонда до конца 2027 года. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИсточник также отметил, что ЕК также планирует передать Украине последние 1,5 миллиарда евро кредита из пакета переходного финансирования в шесть миллиардов евро, предусмотренных на период рассмотрения в Брюсселе украинского плана. Первый транш этого кредитного пакета в 4,5 миллиарда евро был переведен Украине в марте.Кроме того, источник обратил внимание на то, что в настоящее время Совет ЕС анализирует предложение Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по использованию доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Киева. Так, этот вопрос также будет вынесен на обсуждение на заседании 12 апреля.Источник также отметил, что нынешнее решение по доходам от активов России необязательно должно быть согласовано с партнерами по G7. Более того, по его словам, впоследствии часть доходов, вероятно, будет использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины.
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россия, европа, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕВРОПА, замороженные российские активы
13:20 11.04.2024
 
В ЕС рассказали, когда будет принято решение по доходам от активов России

Совет ЕС может в апреле принять решение по доходам от активов России на помощь Киеву

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия в ближайшее время рассчитывает на получение оценки плана Украины по реформам, ставших условием получения Киевом 50 миллиардов евро из специального фонда ЕС Ukraine Facility до 2027 года, рассказал журналистам высокопоставленный европейский источник.
Так, он подчеркнул, что 12 апреля пройдет заседание глав министерств экономики и финансов ЕС, в ходе которого будет обсуждаться реализация фонда финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. По его словам, всего Украине будут доступны 50 миллиардов из фонда до конца 2027 года.
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Источник также отметил, что ЕК также планирует передать Украине последние 1,5 миллиарда евро кредита из пакета переходного финансирования в шесть миллиардов евро, предусмотренных на период рассмотрения в Брюсселе украинского плана. Первый транш этого кредитного пакета в 4,5 миллиарда евро был переведен Украине в марте.
Кроме того, источник обратил внимание на то, что в настоящее время Совет ЕС анализирует предложение Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по использованию доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Киева. Так, этот вопрос также будет вынесен на обсуждение на заседании 12 апреля.
Источник также отметил, что нынешнее решение по доходам от активов России необязательно должно быть согласовано с партнерами по G7. Более того, по его словам, впоследствии часть доходов, вероятно, будет использована для обеспечения эмиссии облигаций для поддержки Украины.
 
РОССИЯЕВРОПАзамороженные российские активы
 
 
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