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"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга
"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга
"Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг", он позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых компьютерах - прием... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:25+0300
2024-04-11T12:27+0300
яндекс
игры
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг", он позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых компьютерах - прием заявок на участие в бета-тесте начался 11 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."С 11 апреля 2024 года "Яндекс Плюс" начал принимать заявки на участие в бета-тесте сервиса "Плюс гейминг", который позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых ПК без дополнительных вложений в игровое оборудование. В ближайших планах "Плюса" - тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работы бета-версии под нагрузкой", - сказали в пресс-службе.Бета-версия будет изменяться и дополняться, компания учтет обратную связь от участников тестирования при планировании развития проекта. Для того, чтобы протестировать сервис, нужно оставить заявку на сайте бета-версии. Сейчас пилотная версия доступна ограниченному числу пользователей."Плюс гейминг" будет доступен для любого ПК под управлением Windows 10 и выше, а стриминг - при скорости интернета от 30 Мбит/с. ... Для подписчиков Яндекс Плюса стоимость фактического времени игры будет формироваться из расчета 55 рублей в час, а для пользователей без подписки – 80 рублей в час. Кроме того, для баланса нагрузки серверов установлена динамическая оплата за начало сессии", - добавили в "Яндексе".
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яндекс, игры
Яндекс, игры
12:25 11.04.2024 (обновлено: 12:27 11.04.2024)
 
"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга

"Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг", он позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых компьютерах - прием заявок на участие в бета-тесте начался 11 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 11 апреля 2024 года "Яндекс Плюс" начал принимать заявки на участие в бета-тесте сервиса "Плюс гейминг", который позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых ПК без дополнительных вложений в игровое оборудование. В ближайших планах "Плюса" - тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работы бета-версии под нагрузкой", - сказали в пресс-службе.
Бета-версия будет изменяться и дополняться, компания учтет обратную связь от участников тестирования при планировании развития проекта. Для того, чтобы протестировать сервис, нужно оставить заявку на сайте бета-версии. Сейчас пилотная версия доступна ограниченному числу пользователей.
"Плюс гейминг" будет доступен для любого ПК под управлением Windows 10 и выше, а стриминг - при скорости интернета от 30 Мбит/с. ... Для подписчиков Яндекс Плюса стоимость фактического времени игры будет формироваться из расчета 55 рублей в час, а для пользователей без подписки – 80 рублей в час. Кроме того, для баланса нагрузки серверов установлена динамическая оплата за начало сессии", - добавили в "Яндексе".
 
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