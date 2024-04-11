https://1prime.ru/20240411/analitika-847294644.html

"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга

"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Плюс" будет тестировать сервис для облачного гейминга

"Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг", он позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых компьютерах - прием... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:25+0300

2024-04-11T12:25+0300

2024-04-11T12:27+0300

яндекс

игры

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Плюс" начнет тестировать сервис для облачного гейминга "Плюс гейминг", он позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых компьютерах - прием заявок на участие в бета-тесте начался 11 апреля, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."С 11 апреля 2024 года "Яндекс Плюс" начал принимать заявки на участие в бета-тесте сервиса "Плюс гейминг", который позволит запускать игры в высоком качестве даже на слабых ПК без дополнительных вложений в игровое оборудование. В ближайших планах "Плюса" - тестирование технологий облачного гейминга, проверка продуктовых гипотез, интереса аудитории и работы бета-версии под нагрузкой", - сказали в пресс-службе.Бета-версия будет изменяться и дополняться, компания учтет обратную связь от участников тестирования при планировании развития проекта. Для того, чтобы протестировать сервис, нужно оставить заявку на сайте бета-версии. Сейчас пилотная версия доступна ограниченному числу пользователей."Плюс гейминг" будет доступен для любого ПК под управлением Windows 10 и выше, а стриминг - при скорости интернета от 30 Мбит/с. ... Для подписчиков Яндекс Плюса стоимость фактического времени игры будет формироваться из расчета 55 рублей в час, а для пользователей без подписки – 80 рублей в час. Кроме того, для баланса нагрузки серверов установлена динамическая оплата за начало сессии", - добавили в "Яндексе".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

яндекс, игры