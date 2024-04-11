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В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"

В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары" - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"

В Кремле рады запуску "Ангары" и поздравляют причастных к этому, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:37+0300

2024-04-11T13:37+0300

2024-04-11T13:37+0300

россия

кремль

ракеты "ангара"

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Кремле рады запуску "Ангары" и поздравляют причастных к этому, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 11 февраля ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков."Присоединяемся к поздравлениям наших ракетчиков, которые запустили "Ангару". Радуемся вместе с ними", - отметил официальный пердставитель Кремля.Тяжелая ракета "Ангара-А5" — первая разработанная в России после распада Советского Союза.Восточный — первый гражданский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет восемнадцать километров, а с юго-востока на северо-запад – тридцать шесть.

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россия, кремль, ракеты "ангара", новости