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В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"
В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары" - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"
В Кремле рады запуску "Ангары" и поздравляют причастных к этому, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:37+0300
2024-04-11T13:37+0300
2024-04-11T13:37+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Кремле рады запуску "Ангары" и поздравляют причастных к этому, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее 11 февраля ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков."Присоединяемся к поздравлениям наших ракетчиков, которые запустили "Ангару". Радуемся вместе с ними", - отметил официальный пердставитель Кремля.Тяжелая ракета "Ангара-А5" — первая разработанная в России после распада Советского Союза.Восточный — первый гражданский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет восемнадцать километров, а с юго-востока на северо-запад – тридцать шесть.
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россия, кремль, ракеты "ангара", новости
РОССИЯ, Кремль, ракеты "Ангара", Новости
В Кремле поздравили причастных к запуску "Ангары"
Песков: в Кремле рады запуску "Ангары", поздравляют причастных
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В Кремле рады запуску "Ангары" и поздравляют причастных к этому, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее 11 февраля ракета "Ангара-А5", относящаяся к ракетам тяжелого класса, впервые стартовала с космодрома Восточный после двух перенесенных ранее запусков.
"Присоединяемся к поздравлениям наших ракетчиков, которые запустили "Ангару". Радуемся вместе с ними", - отметил официальный пердставитель Кремля.
Тяжелая ракета "Ангара-А5" — первая разработанная в России после распада Советского Союза.
Восточный — первый гражданский космодром, расположенный на Дальнем Востоке в Амурской области. Его протяжённость с юго-запада на северо-восток составляет восемнадцать километров, а с юго-востока на северо-запад – тридцать шесть.
Ракета "Ангара" стартовала с Восточного с третьей попытки