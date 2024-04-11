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Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России

Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России

Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:49+0300

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2024-04-11T11:50+0300

спецоперация на украине

поставки боеприпасов

производство боеприпасов

всу

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн объяснил это трудностями со снабжением, которые испытывает Киев. Счет идет вовсе не на месяцы, а на считанные недели, и это не просто предположение, заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”, - подчеркнул он.Сейчас российская армия на поле боя использует в пять раз больше снарядов, чем Украина. Спустя недели соотношение может удвоиться не в пользу ВСУ до 10:1, полагает генерал. Преимущество в артиллерии, которое украинские войска имели минувшим летом за счет западных поставок рассеялось, как дым. Теперь ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а Россия ежедневно обстреливает их позиции 10 тысячами снарядов.Киеву не хватает буквально всего: боеприпасов, артиллерийских систем, перехватчиков ПВО. Им приходится выбирать первоочередные объекты для защиты, поэтому российские атаки успешно выводят из строя объекты энергосистемы Украины. Экономика страны под угрозой, если решение с пакетом помощи на 60 миллиардов долларов, застрявшем в Конгрессе, не будет найдено, полагает американский военный.Полный текст читайте на ИноСМИ

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поставки боеприпасов, производство боеприпасов, всу