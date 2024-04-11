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Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:49+0300
2024-04-11T11:49+0300
2024-04-11T11:50+0300
спецоперация на украине
поставки боеприпасов
производство боеприпасов
всу
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн объяснил это трудностями со снабжением, которые испытывает Киев. Счет идет вовсе не на месяцы, а на считанные недели, и это не просто предположение, заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”, - подчеркнул он.Сейчас российская армия на поле боя использует в пять раз больше снарядов, чем Украина. Спустя недели соотношение может удвоиться не в пользу ВСУ до 10:1, полагает генерал. Преимущество в артиллерии, которое украинские войска имели минувшим летом за счет западных поставок рассеялось, как дым. Теперь ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а Россия ежедневно обстреливает их позиции 10 тысячами снарядов.Киеву не хватает буквально всего: боеприпасов, артиллерийских систем, перехватчиков ПВО. Им приходится выбирать первоочередные объекты для защиты, поэтому российские атаки успешно выводят из строя объекты энергосистемы Украины. Экономика страны под угрозой, если решение с пакетом помощи на 60 миллиардов долларов, застрявшем в Конгрессе, не будет найдено, полагает американский военный.Полный текст читайте на ИноСМИ
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поставки боеприпасов, производство боеприпасов, всу
Спецоперация на Украине, поставки боеприпасов, производство боеприпасов, ВСУ
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
Business Insider: российские силы вскоре в превзойдут ВСУ в артиллерии в десять раз
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ.
Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет Business Insider
со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи.
Он объяснил это трудностями со снабжением, которые испытывает Киев. Счет идет вовсе не на месяцы, а на считанные недели, и это не просто предположение, заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”, - подчеркнул он.
Сейчас российская армия на поле боя использует в пять раз больше снарядов, чем Украина. Спустя недели соотношение может удвоиться не в пользу ВСУ до 10:1, полагает генерал. Преимущество в артиллерии, которое украинские войска имели минувшим летом за счет западных поставок рассеялось, как дым. Теперь ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а Россия ежедневно обстреливает их позиции 10 тысячами снарядов.
"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой
Киеву не хватает буквально всего: боеприпасов, артиллерийских систем, перехватчиков ПВО. Им приходится выбирать первоочередные объекты для защиты, поэтому российские атаки успешно выводят из строя объекты энергосистемы Украины. Экономика страны под угрозой, если решение с пакетом помощи на 60 миллиардов долларов, застрявшем в Конгрессе, не будет найдено, полагает американский военный.
Полный текст читайте на ИноСМИ