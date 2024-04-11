Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240411/artilleriya-847293301.html
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России
Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:49+0300
2024-04-11T11:50+0300
спецоперация на украине
поставки боеприпасов
производство боеприпасов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн объяснил это трудностями со снабжением, которые испытывает Киев. Счет идет вовсе не на месяцы, а на считанные недели, и это не просто предположение, заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”, - подчеркнул он.Сейчас российская армия на поле боя использует в пять раз больше снарядов, чем Украина. Спустя недели соотношение может удвоиться не в пользу ВСУ до 10:1, полагает генерал. Преимущество в артиллерии, которое украинские войска имели минувшим летом за счет западных поставок рассеялось, как дым. Теперь ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а Россия ежедневно обстреливает их позиции 10 тысячами снарядов.Киеву не хватает буквально всего: боеприпасов, артиллерийских систем, перехватчиков ПВО. Им приходится выбирать первоочередные объекты для защиты, поэтому российские атаки успешно выводят из строя объекты энергосистемы Украины. Экономика страны под угрозой, если решение с пакетом помощи на 60 миллиардов долларов, застрявшем в Конгрессе, не будет найдено, полагает американский военный.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240408/svo-847165124.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поставки боеприпасов, производство боеприпасов, всу
Спецоперация на Украине, поставки боеприпасов, производство боеприпасов, ВСУ
11:49 11.04.2024 (обновлено: 11:50 11.04.2024)
 
Осталось несколько недель: в США испугались удвоения мощи России

Business Insider: российские силы вскоре в превзойдут ВСУ в артиллерии в десять раз

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Буквально в течение нескольких недель артиллерийское преимущество российской армии над ВСУ удвоится, и без помощи Запада ситуация может стать критической, пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Он объяснил это трудностями со снабжением, которые испытывает Киев. Счет идет вовсе не на месяцы, а на считанные недели, и это не просто предположение, заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”, - подчеркнул он.
Сейчас российская армия на поле боя использует в пять раз больше снарядов, чем Украина. Спустя недели соотношение может удвоиться не в пользу ВСУ до 10:1, полагает генерал. Преимущество в артиллерии, которое украинские войска имели минувшим летом за счет западных поставок рассеялось, как дым. Теперь ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, а Россия ежедневно обстреливает их позиции 10 тысячами снарядов.
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
"Нанесет ВСУ фатальный удар". В Китае восхитились новой российской бомбой
8 апреля, 08:06
Киеву не хватает буквально всего: боеприпасов, артиллерийских систем, перехватчиков ПВО. Им приходится выбирать первоочередные объекты для защиты, поэтому российские атаки успешно выводят из строя объекты энергосистемы Украины. Экономика страны под угрозой, если решение с пакетом помощи на 60 миллиардов долларов, застрявшем в Конгрессе, не будет найдено, полагает американский военный.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на Украинепоставки боеприпасовпроизводство боеприпасовВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала