https://1prime.ru/20240411/avitsatsiya-polshi-847286914.html
В Польше в очередной раз подняли авиацию из-за "действий России"
В Польше в очередной раз подняли авиацию из-за "действий России" - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Польше в очередной раз подняли авиацию из-за "действий России"
Авиация Польши и других стран-союзников была поднята в небо на фоне якобы "интенсивных" действий России, о чем сообщило оперативное командование республики в... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T08:35+0300
2024-04-11T08:35+0300
2024-04-11T08:35+0300
польша
авиация
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ВАРШАВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиация Польши и других стран-союзников была поднята в небо на фоне якобы "интенсивных" действий России, о чем сообщило оперативное командование республики в социальной сети Х."В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщается в материале командования.Кроме того, уточняется, что ночью 11 апреля "наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации", которая якобы была связана с ракетными атаками по объектам Украины. Согласно сообщению, были запущены "все необходимые процедуры дляобеспечения безопасности польского воздушного пространства". Позднее поступила информация, польская авиация была возвращена на аэродромы. Как отмечалось, оперативное командование сослалось на "снижение уровня угрозы ракетных ударов российской авиации".В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://1prime.ru/20240406/polsha-847130414.html
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польша, авиация, украина, вкс россии
ПОЛЬША, авиация, УКРАИНА, ВКС России
В Польше в очередной раз подняли авиацию из-за "действий России"
ВС Польши утверждают, что из-за "активности России" подняли в небо авиацию
ВАРШАВА, 11 апр - ПРАЙМ. Авиация Польши и других стран-союзников была поднята в небо на фоне якобы "интенсивных" действий России, о чем сообщило оперативное командование республики в социальной сети Х.
"В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - сообщается в материале командования.
Польскую авиацию подняли в небо из-за действий российских ВКС
Кроме того, уточняется, что ночью 11 апреля "наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации", которая якобы была связана с ракетными атаками по объектам Украины. Согласно сообщению, были запущены "все необходимые процедуры дляобеспечения безопасности польского воздушного пространства".
Позднее поступила информация, польская авиация была возвращена на аэродромы. Как отмечалось, оперативное командование сослалось на "снижение уровня угрозы ракетных ударов российской авиации".
В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.