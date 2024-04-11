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УК "Альфа-капитал" обратилась в суд с иском к двум немецким банкам

УК "Альфа-капитал" обратилась в суд с иском к двум немецким банкам - 11.04.2024, ПРАЙМ

УК "Альфа-капитал" обратилась в суд с иском к двум немецким банкам

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупной российской управляющей компании УК "Альфа-капитал" к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE и их... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T10:28+0300

2024-04-11T10:28+0300

2024-04-11T10:28+0300

экономика

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск крупной российской управляющей компании УК "Альфа-капитал" к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российским родственным структурам, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 10 апреля, к рассмотрению он пока не принят. Кроме Commerzbank и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время этот же суд рассматривает иск УК "Альфа-капитал" к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании более 248,6 миллиарда рублей. Основания исковых требований в материалах суда пока не раскрываются, но генеральный директор УК Ирина Кривошеева ранее говорила, что компания планирует подать иск к Euroclear на такую сумму в целях разблокировки замороженных из-за санкций ЕС российских активов. По ее словам, "сумма 248 миллиардов рублей – это те активы, которые были заморожены, соответственно, накопленные купоны и дивиденды". УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших российских компаний на рынке управления финансовыми активами. На сайте компании сообщается, что на конец октября под ее управлением находились активы в размере 872 миллиардов рублей. Американский транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.

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россия, ук "альфа-капитал", новости