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ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина - 11.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:47+0300
2024-04-11T15:09+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР)."Я бы настоятельно предостерегла от того, чтобы банки брали на себя избыточные риски, которые банки не могут брать - за ними вкладчики стоят, - превращались в инвестиционные компании. И даже временно... брать на себя эти риски невозможно", - сказала Набиуллина."Мы должны надежно стоять на защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнула она.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
14:47 11.04.2024 (обновлено: 15:09 11.04.2024)
 
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина

ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Я бы настоятельно предостерегла от того, чтобы банки брали на себя избыточные риски, которые банки не могут брать - за ними вкладчики стоят, - превращались в инвестиционные компании. И даже временно... брать на себя эти риски невозможно", - сказала Набиуллина.
"Мы должны надежно стоять на защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнула она.
 
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