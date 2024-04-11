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ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина
ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:47+0300
2024-04-11T14:47+0300
2024-04-11T15:09+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР)."Я бы настоятельно предостерегла от того, чтобы банки брали на себя избыточные риски, которые банки не могут брать - за ними вкладчики стоят, - превращались в инвестиционные компании. И даже временно... брать на себя эти риски невозможно", - сказала Набиуллина."Мы должны надежно стоять на защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнула она.
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ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски, заявила Набиуллина
ЦБ не позволит банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ не позволит российским банкам брать на себя избыточные риски при финансировании экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Я бы настоятельно предостерегла от того, чтобы банки брали на себя избыточные риски, которые банки не могут брать - за ними вкладчики стоят, - превращались в инвестиционные компании. И даже временно... брать на себя эти риски невозможно", - сказала Набиуллина.
"Мы должны надежно стоять на защите интересов вкладчиков и кредиторов банков", - подчеркнула она.