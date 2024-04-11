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Стал известен новый глава Ассоциации банков России

Стал известен новый глава Ассоциации банков России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Стал известен новый глава Ассоциации банков России

Анатолий Козлачков назначен главой Ассоциации банков России (АБР), соответствующее решение было принято на съезде ассоциации. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:07+0300

2024-04-11T15:07+0300

2024-04-11T15:07+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Анатолий Козлачков назначен главой Ассоциации банков России (АБР), соответствующее решение было принято на съезде ассоциации. Козлачков с ноября 2017 года был вице-президентом объединения, курировал правовое управление. Работал в Банке России в период 1994—2000 годов, в том числе начальником отдела сравнительных исследований зарубежного банковского права и заместителем директора юридического департамента. Предыдущий главы Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался 10 марта, на 74-м году жизни, после продолжительной болезни.

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