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Стал известен новый глава Ассоциации банков России - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Стал известен новый глава Ассоциации банков России
Стал известен новый глава Ассоциации банков России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Стал известен новый глава Ассоциации банков России
Анатолий Козлачков назначен главой Ассоциации банков России (АБР), соответствующее решение было принято на съезде ассоциации. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:07+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Анатолий Козлачков назначен главой Ассоциации банков России (АБР), соответствующее решение было принято на съезде ассоциации. Козлачков с ноября 2017 года был вице-президентом объединения, курировал правовое управление. Работал в Банке России в период 1994—2000 годов, в том числе начальником отдела сравнительных исследований зарубежного банковского права и заместителем директора юридического департамента. Предыдущий главы Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался 10 марта, на 74-м году жизни, после продолжительной болезни.
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россия, банки, новости
РОССИЯ, Банки, Новости
15:07 11.04.2024
 
Стал известен новый глава Ассоциации банков России

Главой Ассоциации банков России стал Анатолий Козлачков

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Анатолий Козлачков назначен главой Ассоциации банков России (АБР), соответствующее решение было принято на съезде ассоциации.
Козлачков с ноября 2017 года был вице-президентом объединения, курировал правовое управление.
Работал в Банке России в период 1994—2000 годов, в том числе начальником отдела сравнительных исследований зарубежного банковского права и заместителем директора юридического департамента.
Предыдущий главы Ассоциации банков России Георгий Лунтовский скончался 10 марта, на 74-м году жизни, после продолжительной болезни.
 
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