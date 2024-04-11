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В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам - 11.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:37+0300
2024-04-11T14:00+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в 2 раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным от трех лет вкладам и безотзывным сертификатам", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).Кроме того, как рассказали в ЦБ, планируется распространить стимулирующее банковское регулирование на кредитование проектов устойчивого развития."Для проектов устойчивого развития мы собираемся выделить отдельный сублимит из общего лимита по стимулирующему регулированию, например, в размере 30%. Учитывая, что общий лимит мы установили очень широким, что называется, на вырост, 30%, на наш взгляд, хватит чтобы применить стимулы кредитам на несколько триллионов рублей", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России."В то же время выделение этого сублимита не будет мешать кредитованию проектов технологического суверенитета, которые, наверное, принципиально самые важные", - добавила она.
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
13:37 11.04.2024 (обновлено: 14:00 11.04.2024)
 
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам

Набиуллина предложила снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем в 2 раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным от трех лет вкладам и безотзывным сертификатам", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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Вчера, 13:45
Кроме того, как рассказали в ЦБ, планируется распространить стимулирующее банковское регулирование на кредитование проектов устойчивого развития.
"Для проектов устойчивого развития мы собираемся выделить отдельный сублимит из общего лимита по стимулирующему регулированию, например, в размере 30%. Учитывая, что общий лимит мы установили очень широким, что называется, на вырост, 30%, на наш взгляд, хватит чтобы применить стимулы кредитам на несколько триллионов рублей", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России.
"В то же время выделение этого сублимита не будет мешать кредитованию проектов технологического суверенитета, которые, наверное, принципиально самые важные", - добавила она.
 
РОССИЯБанк России
 
 
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