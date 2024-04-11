https://1prime.ru/20240411/bank-rossii-847298362.html
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам - 11.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:37+0300
2024-04-11T13:37+0300
2024-04-11T14:00+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы предлагаем в 2 раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным от трех лет вкладам и безотзывным сертификатам", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).Кроме того, как рассказали в ЦБ, планируется распространить стимулирующее банковское регулирование на кредитование проектов устойчивого развития."Для проектов устойчивого развития мы собираемся выделить отдельный сублимит из общего лимита по стимулирующему регулированию, например, в размере 30%. Учитывая, что общий лимит мы установили очень широким, что называется, на вырост, 30%, на наш взгляд, хватит чтобы применить стимулы кредитам на несколько триллионов рублей", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России."В то же время выделение этого сублимита не будет мешать кредитованию проектов технологического суверенитета, которые, наверное, принципиально самые важные", - добавила она.
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россия, банк россии
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
Набиуллина предложила снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает в два раза снизить ставки взносов в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы предлагаем в 2 раза снизить ставки страховых взносов по долгосрочным от трех лет вкладам и безотзывным сертификатам", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).
ЦБ проработает "альтернативные решения" для проведения платежей
Кроме того, как рассказали в ЦБ, планируется распространить стимулирующее банковское регулирование на кредитование проектов устойчивого развития.
"Для проектов устойчивого развития мы собираемся выделить отдельный сублимит из общего лимита по стимулирующему регулированию, например, в размере 30%. Учитывая, что общий лимит мы установили очень широким, что называется, на вырост, 30%, на наш взгляд, хватит чтобы применить стимулы кредитам на несколько триллионов рублей", - сказала она, выступая на съезде Ассоциации банков России.
"В то же время выделение этого сублимита не будет мешать кредитованию проектов технологического суверенитета, которые, наверное, принципиально самые важные", - добавила она.