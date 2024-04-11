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Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей
Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей - 11.04.2024, ПРАЙМ
Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей
Банк России предлагает сохранить страховку по краткосрочным счетам и вкладам в 1,4 миллиона рублей, несмотря на накопленную с момента ее введения в 2014 году... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:09+0300
2024-04-11T14:28+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает сохранить страховку по краткосрочным счетам и вкладам в 1,4 миллиона рублей, несмотря на накопленную с момента ее введения в 2014 году инфляцию в почти 100%, говорится в докладе регулятора.Регулятор предлагает увеличить максимальный лимит страхового возмещения до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам, размещенным на срок более 3 лет, и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок от 1 до 3 лет, а до 2,8 миллиона рублей - по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок более 3 лет."По остальным краткосрочным рублевым счетам/вкладам предлагаем сохранить существующий лимит страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.При этом в ЦБ подчеркнули, что существующий лимит страхового возмещения 1,4 миллиона рублей был установлен в 2014 году и с тех пор не увеличивался, несмотря на значительную накопленную инфляцию - почти 100%.В то же время регулятор подчеркнул, что текущий лимит покрывает 98% всех счетов и "выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика".Кроме того, уточняется, что в ЦБ не хотят роста доли валютных вкладов с текущих 7%, поэтому предлагает оставить страховку по ним в 1,4 миллиона рублей и вдвое увеличить ставки отчислений банков по ним в фонд страхования."Валютизация вкладов сильно снизилась за 2022–2023 годы – до 7 с 20%, и мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков. В связи с этим мы предлагаем для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.По мнению регулятора, это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков, но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы.Кроме того, регулятор предложил увеличить по валютным вкладам примерно в два раза ставки отчислений банков в фонд страхования, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
14:09 11.04.2024 (обновлено: 14:28 11.04.2024)
 

Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает сохранить страховку по краткосрочным счетам и вкладам в 1,4 миллиона рублей, несмотря на накопленную с момента ее введения в 2014 году инфляцию в почти 100%, говорится в докладе регулятора.
Регулятор предлагает увеличить максимальный лимит страхового возмещения до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам, размещенным на срок более 3 лет, и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок от 1 до 3 лет, а до 2,8 миллиона рублей - по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок более 3 лет.
"По остальным краткосрочным рублевым счетам/вкладам предлагаем сохранить существующий лимит страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
В ЦБ предложили снизить ставки банков в Фонд страхования по длинным вкладам
13:37
При этом в ЦБ подчеркнули, что существующий лимит страхового возмещения 1,4 миллиона рублей был установлен в 2014 году и с тех пор не увеличивался, несмотря на значительную накопленную инфляцию - почти 100%.
В то же время регулятор подчеркнул, что текущий лимит покрывает 98% всех счетов и "выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика".
Кроме того, уточняется, что в ЦБ не хотят роста доли валютных вкладов с текущих 7%, поэтому предлагает оставить страховку по ним в 1,4 миллиона рублей и вдвое увеличить ставки отчислений банков по ним в фонд страхования.
"Валютизация вкладов сильно снизилась за 2022–2023 годы – до 7 с 20%, и мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков. В связи с этим мы предлагаем для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.
По мнению регулятора, это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков, но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы.
Кроме того, регулятор предложил увеличить по валютным вкладам примерно в два раза ставки отчислений банков в фонд страхования, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.
 
РОССИЯБанк России
 
 
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