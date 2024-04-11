https://1prime.ru/20240411/bank-rossii-847300522.html

Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей

Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей - 11.04.2024, ПРАЙМ

Банк России предложил сохранить страховку по вкладам в 1,4 миллиона рублей

Банк России предлагает сохранить страховку по краткосрочным счетам и вкладам в 1,4 миллиона рублей, несмотря на накопленную с момента ее введения в 2014 году... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:09+0300

2024-04-11T14:09+0300

2024-04-11T14:28+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России предлагает сохранить страховку по краткосрочным счетам и вкладам в 1,4 миллиона рублей, несмотря на накопленную с момента ее введения в 2014 году инфляцию в почти 100%, говорится в докладе регулятора.Регулятор предлагает увеличить максимальный лимит страхового возмещения до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам, размещенным на срок более 3 лет, и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок от 1 до 3 лет, а до 2,8 миллиона рублей - по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях, размещенным на срок более 3 лет."По остальным краткосрочным рублевым счетам/вкладам предлагаем сохранить существующий лимит страхового возмещения – 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.При этом в ЦБ подчеркнули, что существующий лимит страхового возмещения 1,4 миллиона рублей был установлен в 2014 году и с тех пор не увеличивался, несмотря на значительную накопленную инфляцию - почти 100%.В то же время регулятор подчеркнул, что текущий лимит покрывает 98% всех счетов и "выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика".Кроме того, уточняется, что в ЦБ не хотят роста доли валютных вкладов с текущих 7%, поэтому предлагает оставить страховку по ним в 1,4 миллиона рублей и вдвое увеличить ставки отчислений банков по ним в фонд страхования."Валютизация вкладов сильно снизилась за 2022–2023 годы – до 7 с 20%, и мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков. В связи с этим мы предлагаем для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 миллиона рублей", - пишет ЦБ.По мнению регулятора, это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков, но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы.Кроме того, регулятор предложил увеличить по валютным вкладам примерно в два раза ставки отчислений банков в фонд страхования, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.

https://1prime.ru/20240411/bank-rossii-847298362.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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