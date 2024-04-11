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Банк России оценил профицит платежного баланса в России в марте

Банк России оценил профицит платежного баланса в России в марте - 11.04.2024, ПРАЙМ

Банк России оценил профицит платежного баланса в России в марте

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за март выросло в 1,8 раза по сравнению с мартом 2023 года и составило 13,4 миллиарда долларов,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:09+0300

2024-04-11T16:09+0300

2024-04-11T16:13+0300

банк россии

россия

банк россии

платежный баланс

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за март выросло в 1,8 раза по сравнению с мартом 2023 года и составило 13,4 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."Профицит счета текущих операций в марте 2024 года составил 13,4 миллиарда долларов США против 5,2 миллиарда долларов США в феврале 2024 года. Его рост обусловлен значительным увеличением экспорта товаров и уменьшением суммарного отрицательного вклада первичных и вторичных доходов", - говорится в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в марте 2023 года положительное сальдо счета текущих операций составило 7,3 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, платежный баланс