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"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты
"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты
Часть банковских лицензий в России в 2024 году, как ожидается, будет сдана добровольно так называемыми "усталыми" собственниками, заявила в интервью РИА Новости | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T06:52+0300
2024-04-11T06:52+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Часть банковских лицензий в России в 2024 году, как ожидается, будет сдана добровольно так называемыми "усталыми" собственниками, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы не исключаем и добровольной сдачи лицензий "усталыми" собственниками", - сказала Чекурова. Она пояснила, что это произойдет прежде всего потому, что конкуренция между банками сейчас происходит в значительной степени на поле IT, что требует очень крупных вложений, и окупаемость там не короткая. "Поэтому я думаю, что ряд банковских собственников, которые в течение какого-то времени считали банковский бизнес для себя интересным и приемлемым, оттуда уйдут, либо продав, либо просто сдав лицензию", - подчеркнула она. Также эксперт обратила внимание, что банковский бизнес становится все менее маржинальным, интерес к нему падает, и прежние собственники будут пытаться выходить из банковского бизнеса. "Здесь возможно формирование нового тренда – продажа банков маркетплейсам. Таких кейсов вряд ли будет много, но мы видим заинтересованность со стороны гигантов e-commerce: им нужно проводить расчеты, а потенциальный риск нарушения "антиотмывочного" закона требует особого контроля, который обеспечивают банки под надзором Банка России", - сказала Чекурова. По ее мнению, ряд банков, которые могли бы пойти на ликвидацию в результате слияния и поглощения, будут "просто проданы тем, у кого есть в этом потребность". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 апреля в 11.00 мск.
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банки, экспертное мнение
Экономика, Банки, экспертное мнение
"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты
"Эксперт РА": ряд "усталых" банкиров в 2024 году добровольно сдадут лицензии
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Часть банковских лицензий в России в 2024 году, как ожидается, будет сдана добровольно так называемыми "усталыми" собственниками, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы не исключаем и добровольной сдачи лицензий "усталыми" собственниками", - сказала Чекурова. Она пояснила, что это произойдет прежде всего потому, что конкуренция между банками сейчас происходит в значительной степени на поле IT, что требует очень крупных вложений, и окупаемость там не короткая.
"Поэтому я думаю, что ряд банковских собственников, которые в течение какого-то времени считали банковский бизнес для себя интересным и приемлемым, оттуда уйдут, либо продав, либо просто сдав лицензию", - подчеркнула она.
Также эксперт обратила внимание, что банковский бизнес становится все менее маржинальным, интерес к нему падает, и прежние собственники будут пытаться выходить из банковского бизнеса.
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"Здесь возможно формирование нового тренда – продажа банков маркетплейсам. Таких кейсов вряд ли будет много, но мы видим заинтересованность со стороны гигантов e-commerce: им нужно проводить расчеты, а потенциальный риск нарушения "антиотмывочного" закона требует особого контроля, который обеспечивают банки под надзором Банка России", - сказала Чекурова.
По ее мнению, ряд банков, которые могли бы пойти на ликвидацию в результате слияния и поглощения, будут "просто проданы тем, у кого есть в этом потребность".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 апреля в 11.00 мск.