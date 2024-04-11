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"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты

"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Усталые" банкиры в 2024 году сами сдадут лицензии, предсказывают эксперты

Часть банковских лицензий в России в 2024 году, как ожидается, будет сдана добровольно так называемыми "усталыми" собственниками, заявила в интервью РИА Новости | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T06:52+0300

2024-04-11T06:52+0300

2024-04-11T06:53+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Часть банковских лицензий в России в 2024 году, как ожидается, будет сдана добровольно так называемыми "усталыми" собственниками, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы не исключаем и добровольной сдачи лицензий "усталыми" собственниками", - сказала Чекурова. Она пояснила, что это произойдет прежде всего потому, что конкуренция между банками сейчас происходит в значительной степени на поле IT, что требует очень крупных вложений, и окупаемость там не короткая. "Поэтому я думаю, что ряд банковских собственников, которые в течение какого-то времени считали банковский бизнес для себя интересным и приемлемым, оттуда уйдут, либо продав, либо просто сдав лицензию", - подчеркнула она. Также эксперт обратила внимание, что банковский бизнес становится все менее маржинальным, интерес к нему падает, и прежние собственники будут пытаться выходить из банковского бизнеса. "Здесь возможно формирование нового тренда – продажа банков маркетплейсам. Таких кейсов вряд ли будет много, но мы видим заинтересованность со стороны гигантов e-commerce: им нужно проводить расчеты, а потенциальный риск нарушения "антиотмывочного" закона требует особого контроля, который обеспечивают банки под надзором Банка России", - сказала Чекурова. По ее мнению, ряд банков, которые могли бы пойти на ликвидацию в результате слияния и поглощения, будут "просто проданы тем, у кого есть в этом потребность". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 апреля в 11.00 мск.

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