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ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов - 11.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов
ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов
ЦБ РФ предлагает предоставлять банкам безотзывные госгарантии для кредитования наиболее значимых проектов после тщательного отбора, заявила глава ЦБ Эльвира... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:38+0300
2024-04-11T13:49+0300
банк россии
эльвира набиуллина
банки
госгарантии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает предоставлять банкам безотзывные госгарантии для кредитования наиболее значимых проектов после тщательного отбора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР)."Другая важная мера, которая очень давно назрела - это предоставление банкам, финансирующим ключевые проекты, безотзывных и безусловных госгарантий. Они у нас используются гораздо меньше, чем за рубежом, мы понимаем, что бюджет не может брать на себя чрезмерные риски, поэтому предлагаем предоставлять такие гарантии только наиболее значимым проектам после тщательного их отбора, особенно если участвует государство или госкомпании", - сказала Набиуллина."Например, по модели концессии, чтобы сохранить часть кредитного риска на банке, а не перекладывать его полностью на государство, гарантии могут покрывать не всю сумму кредита, а допустим, не более 70%", - добавила она.
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эльвира набиуллина, банки, госгарантии
Банк России, Эльвира Набиуллина, Банки, госгарантии
13:38 11.04.2024 (обновлено: 13:49 11.04.2024)
 
ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов

ЦБ предложил давать банкам безотзывные госгарантии для наиболее значимых проектов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает предоставлять банкам безотзывные госгарантии для кредитования наиболее значимых проектов после тщательного отбора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Другая важная мера, которая очень давно назрела - это предоставление банкам, финансирующим ключевые проекты, безотзывных и безусловных госгарантий. Они у нас используются гораздо меньше, чем за рубежом, мы понимаем, что бюджет не может брать на себя чрезмерные риски, поэтому предлагаем предоставлять такие гарантии только наиболее значимым проектам после тщательного их отбора, особенно если участвует государство или госкомпании", - сказала Набиуллина.
"Например, по модели концессии, чтобы сохранить часть кредитного риска на банке, а не перекладывать его полностью на государство, гарантии могут покрывать не всю сумму кредита, а допустим, не более 70%", - добавила она.
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаБанкигосгарантии
 
 
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