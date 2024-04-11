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ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов

ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов - 11.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвал давать банкам госгарантии для кредитования значимых проектов

ЦБ РФ предлагает предоставлять банкам безотзывные госгарантии для кредитования наиболее значимых проектов после тщательного отбора, заявила глава ЦБ Эльвира... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:38+0300

2024-04-11T13:38+0300

2024-04-11T13:49+0300

банк россии

эльвира набиуллина

банки

госгарантии

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает предоставлять банкам безотзывные госгарантии для кредитования наиболее значимых проектов после тщательного отбора, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (АБР)."Другая важная мера, которая очень давно назрела - это предоставление банкам, финансирующим ключевые проекты, безотзывных и безусловных госгарантий. Они у нас используются гораздо меньше, чем за рубежом, мы понимаем, что бюджет не может брать на себя чрезмерные риски, поэтому предлагаем предоставлять такие гарантии только наиболее значимым проектам после тщательного их отбора, особенно если участвует государство или госкомпании", - сказала Набиуллина."Например, по модели концессии, чтобы сохранить часть кредитного риска на банке, а не перекладывать его полностью на государство, гарантии могут покрывать не всю сумму кредита, а допустим, не более 70%", - добавила она.

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эльвира набиуллина, банки, госгарантии