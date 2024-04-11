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В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
В 2024 году Банк России отзовет лицензию не более чем у шести банков, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:36+0300
2024-04-11T11:37+0300
россия
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банк россии
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В 2024 году Банк России отзовет лицензию не более чем у шести банков, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова."Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала эксперт.Кроме того, как отметила Чекурова, банков, которых лишат лицензий из-за различного рода нарушений, будет не очень много. По ее словам, в данном случае речь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью".Как добавила глава "Эксперт РА", 2024 год не будет похож на предущие в плане отзыва банковских лицензий. По ее словам, в текущем году это будет более редким явлением, чем, например, в 2014–2016 годах, когда Банк России в среднем отзывал по 90 лицензий, или в 2017–2019 годах, когда было отозвано, по средним оценкам, 45 лицензий.
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россия, банки, банк россии
РОССИЯ, Банки, Банк России
11:36 11.04.2024 (обновлено: 11:37 11.04.2024)
 
В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

"Эксперт РА": в 2024 году могут ликвидировать не более шести российских банков

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© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В 2024 году Банк России отзовет лицензию не более чем у шести банков, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала эксперт.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
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Кроме того, как отметила Чекурова, банков, которых лишат лицензий из-за различного рода нарушений, будет не очень много. По ее словам, в данном случае речь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью".
Как добавила глава "Эксперт РА", 2024 год не будет похож на предущие в плане отзыва банковских лицензий. По ее словам, в текущем году это будет более редким явлением, чем, например, в 2014–2016 годах, когда Банк России в среднем отзывал по 90 лицензий, или в 2017–2019 годах, когда было отозвано, по средним оценкам, 45 лицензий.
 
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