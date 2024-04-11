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В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" рассказали, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

В 2024 году Банк России отзовет лицензию не более чем у шести банков, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:36+0300

2024-04-11T11:36+0300

2024-04-11T11:37+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В 2024 году Банк России отзовет лицензию не более чем у шести банков, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова."Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала эксперт.Кроме того, как отметила Чекурова, банков, которых лишат лицензий из-за различного рода нарушений, будет не очень много. По ее словам, в данном случае речь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью".Как добавила глава "Эксперт РА", 2024 год не будет похож на предущие в плане отзыва банковских лицензий. По ее словам, в текущем году это будет более редким явлением, чем, например, в 2014–2016 годах, когда Банк России в среднем отзывал по 90 лицензий, или в 2017–2019 годах, когда было отозвано, по средним оценкам, 45 лицензий.

https://1prime.ru/20240411/yuan-847288736.html

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