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РБК: власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин
РБК: власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин - 11.04.2024, ПРАЙМ
РБК: власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин
В правительстве изучают компоненты для высокооктановых бензинов и мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:23+0300
2024-04-11T11:23+0300
2024-04-11T11:23+0300
энергетика
александр новак
цены на бензин
биржевые цены на бензин
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В правительстве изучают компоненты для высокооктановых бензинов и мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.Совещание, котором идет речь в публикации, прошло в начале апреля. Из документов следует, что вице-премьер посоветовал нефтяникам "минимизировать куплю-продажу друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах". И предложил альтернативный вариант - подписывать прямые контракты на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже.Десятого апреля Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).Девятого апреля стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижалась, марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 1,9-2,3 процента. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торговой сессии составила 50 989 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подешевел до 60 747 рублей за тонну.
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александр новак, цены на бензин, биржевые цены на бензин
Энергетика, Александр Новак, цены на бензин, биржевые цены на бензин
РБК: власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин
РБК: правительство ищет новые способы сдержать цены на бензин и дизтопливо
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
В правительстве изучают компоненты для высокооктановых бензинов и мелкий опт, чтобы выявить необоснованную маржу, сообщает РБК
со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.
Совещание, котором идет речь в публикации, прошло в начале апреля. Из документов следует, что вице-премьер посоветовал нефтяникам "минимизировать куплю-продажу друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах". И предложил альтернативный вариант - подписывать прямые контракты на поставку топлива по формуле цены, сложившейся на бирже.
Десятого апреля Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Девятого апреля стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижалась, марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 1,9-2,3 процента. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торговой сессии составила 50 989 рублей за тонну. Бензин Аи-95 за день подешевел до 60 747 рублей за тонну.