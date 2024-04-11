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Минэнерго оценило объем производства бензина класса 5 - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго оценило объем производства бензина класса 5
Минэнерго оценило объем производства бензина класса 5 - 11.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго оценило объем производства бензина класса 5
Производство бензина класса 5 в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка России, заявили РИА Новости в Минэнерго. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:23+0300
2024-04-11T15:24+0300
энергетика
бензин
россия
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство бензина класса 5 в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка России, заявили РИА Новости в Минэнерго. "Ожидаемое производство автомобильного бензина 5 экологического класса в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка", - говорится в сообщении министерства. Там также отметили, что Минэнерго на постоянной основе прорабатывает различные механизмы обеспечения производства, транспортировки, хранения и реализации топлива для надежного снабжения внутреннего рынка. При необходимости вносятся предложения организационного или нормативно-правового характера. Ранее в четверг газета "Коммерсант" писала, что компании сокращают выпуск ароматических углеводородов, перенаправляя прямогонное сырье на бензиновые установки, что уже привело к росту цен на толуол. В связи с этим, уточнялось в материале, правительство РФ поручило Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина, чтобы выявить факторы необоснованного роста. ФАС России подтвердили РИА Новости, что ведомство проводит анализ ценообразования на толуол. Крупнейшим нефтяным компаниям были направлены запросы предоставить информацию о формировании стоимости на этот вид компонента.
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бензин, россия, минэнерго рф
Энергетика, Бензин, РОССИЯ, Минэнерго РФ
15:23 11.04.2024 (обновлено: 15:24 11.04.2024)
 
Минэнерго оценило объем производства бензина класса 5

Минэнерго: производства бензина класса 5 в апреле достаточно для нужд российского рынка

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Производство бензина класса 5 в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка России, заявили РИА Новости в Минэнерго.
"Ожидаемое производство автомобильного бензина 5 экологического класса в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка", - говорится в сообщении министерства.
Там также отметили, что Минэнерго на постоянной основе прорабатывает различные механизмы обеспечения производства, транспортировки, хранения и реализации топлива для надежного снабжения внутреннего рынка. При необходимости вносятся предложения организационного или нормативно-правового характера.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" писала, что компании сокращают выпуск ароматических углеводородов, перенаправляя прямогонное сырье на бензиновые установки, что уже привело к росту цен на толуол. В связи с этим, уточнялось в материале, правительство РФ поручило Минэнерго, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина, чтобы выявить факторы необоснованного роста.
ФАС России подтвердили РИА Новости, что ведомство проводит анализ ценообразования на толуол. Крупнейшим нефтяным компаниям были направлены запросы предоставить информацию о формировании стоимости на этот вид компонента.
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
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