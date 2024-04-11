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СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе - 11.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе
СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе - 11.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе
Власти Шри-Ланки призвали отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами, | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T18:58+0300
2024-04-11T19:00+0300
шри-ланка
иностранные туристы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки призвали отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами, сообщает агентство PTI. "Комитет по государственным счетам обратился к департаменту иммиграции и эмиграции с просьбой разыскать их для принятия необходимых мер. Парламентарии указали, что граждане обеих стран, а в некоторых случаях и израильские туристы, ведут бизнес незаконно, лишая возможностей местные сообщества", - сообщает издание. Власти также решили создать горячую линию для того, чтобы к решению соответствующих инцидентов могли подключаться должностные лица. Издание отмечает, что правительственные чиновники сообщили комитету по государственным счетам, что местонахождение нарушающих визовый режим туристов трудно отследить, в связи с чем они приветствуют информацию о подобных нарушениях от местных жителей. Ранее власти Шри-Ланки сообщили, что находящиеся на острове с февраля 2022 года граждане России и Украины должны подать документы на получение новой визы или покинуть Шри-Ланку.
https://1prime.ru/20240401/shri-lanka-846973214.html
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шри-ланка, иностранные туристы
ШРИ-ЛАНКА, иностранные туристы
18:58 11.04.2024 (обновлено: 19:00 11.04.2024)
 
СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе

PTI: Шри-Ланка будет отслеживать туристов, начавших бизнес по туристической визе

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки призвали отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами, сообщает агентство PTI.
"Комитет по государственным счетам обратился к департаменту иммиграции и эмиграции с просьбой разыскать их для принятия необходимых мер. Парламентарии указали, что граждане обеих стран, а в некоторых случаях и израильские туристы, ведут бизнес незаконно, лишая возможностей местные сообщества", - сообщает издание.
Власти также решили создать горячую линию для того, чтобы к решению соответствующих инцидентов могли подключаться должностные лица.
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Издание отмечает, что правительственные чиновники сообщили комитету по государственным счетам, что местонахождение нарушающих визовый режим туристов трудно отследить, в связи с чем они приветствуют информацию о подобных нарушениях от местных жителей.
Ранее власти Шри-Ланки сообщили, что находящиеся на острове с февраля 2022 года граждане России и Украины должны подать документы на получение новой визы или покинуть Шри-Ланку.
 
ШРИ-ЛАНКАиностранные туристы
 
 
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