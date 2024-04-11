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СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе

СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе - 11.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Шри-Ланка начнет отслеживать начавших бизнес по туристической визе

Власти Шри-Ланки призвали отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами, | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T18:58+0300

2024-04-11T18:58+0300

2024-04-11T19:00+0300

шри-ланка

иностранные туристы

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – ПРАЙМ. Власти Шри-Ланки призвали отслеживать иностранных туристов, в том числе из России и с Украины, которые ведут бизнес, злоупотребляя своими туристическими визами, сообщает агентство PTI. "Комитет по государственным счетам обратился к департаменту иммиграции и эмиграции с просьбой разыскать их для принятия необходимых мер. Парламентарии указали, что граждане обеих стран, а в некоторых случаях и израильские туристы, ведут бизнес незаконно, лишая возможностей местные сообщества", - сообщает издание. Власти также решили создать горячую линию для того, чтобы к решению соответствующих инцидентов могли подключаться должностные лица. Издание отмечает, что правительственные чиновники сообщили комитету по государственным счетам, что местонахождение нарушающих визовый режим туристов трудно отследить, в связи с чем они приветствуют информацию о подобных нарушениях от местных жителей. Ранее власти Шри-Ланки сообщили, что находящиеся на острове с февраля 2022 года граждане России и Украины должны подать документы на получение новой визы или покинуть Шри-Ланку.

https://1prime.ru/20240401/shri-lanka-846973214.html

шри-ланка

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шри-ланка, иностранные туристы