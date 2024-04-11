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СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16 - 11.04.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
Американские истребители F-16, чью поставку ждет Киев, не помогут ВСУ в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об это сообщает газета The... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:38+0300
2024-04-11T14:38+0300
2024-04-11T14:38+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Американские истребители F-16, чью поставку ждет Киев, не помогут ВСУ в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об это сообщает газета The Independent со ссылкой на на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка."Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб", — сказал Бронк.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам исследователя, российская авиация способна сбрасывать бомбы далеко за линией фронта, вынуждая пилотов F-16 подлетать слишком близко.Российские вооруженные силы активно используют универсальные модули планирования и корректировки в своих авиабомбах, что позволяет им атаковать укрепленные районы без риска быть сбитыми зенитно-ракетными комплексами противника, отмечается в публикации.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
СМИ раскрыли, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16
Independent: истребители F-16 не помогут ВСУ спастись от российских авиабомб
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
Американские истребители F-16, чью поставку ждет Киев, не помогут ВСУ в противодействии российским планирующим авиабомбам. Об это сообщает
газета The Independent со ссылкой на на старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка.
"Маловероятно, что F-16 значительно улучшат возможности перехвата российских планирующих бомб", — сказал Бронк.
По словам исследователя, российская авиация способна сбрасывать бомбы далеко за линией фронта, вынуждая пилотов F-16 подлетать слишком близко.
Российские вооруженные силы активно используют универсальные модули планирования и корректировки в своих авиабомбах, что позволяет им атаковать укрепленные районы без риска быть сбитыми зенитно-ракетными комплексами противника, отмечается в публикации.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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