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Россия получит мощный рычаг влияния на Запад, пишут СМИ

Россия получит мощный рычаг влияния на Запад, пишут СМИ - 11.04.2024, ПРАЙМ

Россия получит мощный рычаг влияния на Запад, пишут СМИ

Россия намерена создать общую зерновую биржу БРИКС, что позволит Москве закрепить за собой статус основного поставщика и повысить уровень продовольственной... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:24+0300

2024-04-11T09:24+0300

2024-04-11T09:24+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия намерена создать общую зерновую биржу БРИКС, что позволит Москве закрепить за собой статус основного поставщика и повысить уровень продовольственной безопасности объединения, пишет агентство РИА Новости.Согласно изданию, общая зерновая биржа БРИКС могла бы объединить ведущих покупателей и поставщиков. Кроме того, современная инфраструктура мирового рынка сельскохозяйственных продуктов была сформирована после Второй мировой войны, когда США являлись основным поставщиком пшеницы и кукурузы. Это привело к тому, что основные рыночные индикаторы и котировки базируются на Чикагской товарной бирже (CME) и используют доллар США в качестве расчетной валюты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо этой причине участники БРИКС не могут активно участвовать в формировании цен на основные сельскохозяйственные продукты. "При ценообразовании на торговых площадках стран "золотого миллиарда" используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции", - такое мнение выразил доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.В издании отметили, что БРИКС является крупнейшим производителем и потребителем зерновых, и только на одну Россию приходится 20-25 процентов мировой торговли зерном.Биржа может стать основной мировой структурой по обороту зерна, а также позволит совершать взаимные расчеты в национальных валютах и других денежных единицах, что позволит экономить средства. Кроме того, в перспективе проект может привести к развитию торговых площадок для продажи других товаров и услуг, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20240409/zerno-847223689.html

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россия, брикс, зерно, новости