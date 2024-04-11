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"Лают на дракона". США рассмешили французов угрозами в адрес Китая

"Лают на дракона". США рассмешили французов угрозами в адрес Китая - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Лают на дракона". США рассмешили французов угрозами в адрес Китая

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл пригрозил Пекину ухудшением отношений, если Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. Однако, читатели... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T12:39+0300

2024-04-11T12:39+0300

2024-04-11T12:39+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл пригрозил Пекину ухудшением отношений, если Россия выйдет победителем из конфликта на Украине. Однако, читатели французского издания Figaro высмеяли его за подобные высказывания.Ранее Кэмпбелл заявил, что территориальные приобретения России могут нарушить баланс сил в Европе и повлиять на отношения между США и Китаем. Он также отметил, что Пекин был встревожен неудачами русских в Украине и попытался восстановить военный потенциал Москвы, однако Россия теперь представляет значительную угрозу для Украины и региона."Гротескная ситуация! Китайцы должны помереть со страха!" — написал один из комментаторов.По мнению читателей газеты, нанесет удар по экономики Европы, а Парижу придется и вовсе заплатить за эту помощь новыми налогами."Это все равно что принимать умирающих украинцев (и европейцев) за идиотов", - отметил один из читателей.Комментаторы также сошлись во мнении, что страны БРИКС, а также ОАЭ и Саудовская Аравия уже приняли решение, поэтому Западу нужно признать, что мир меняется и без его участия.Полный текст читайте на ИноСМИ

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