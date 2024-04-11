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ЦБ назвал доходность рублевых фондов денежного рынка в 2023 году

ЦБ назвал доходность рублевых фондов денежного рынка в 2023 году - 11.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал доходность рублевых фондов денежного рынка в 2023 году

Средняя доходность рублевых фондов денежного рынка, существовавших на рынке с начала 2023 года, по его итогам составила 9,6%, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T20:39+0300

2024-04-11T20:39+0300

2024-04-11T20:39+0300

банк россии

доходность

фонды денежного рынка

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Средняя доходность рублевых фондов денежного рынка, существовавших на рынке с начала 2023 года, по его итогам составила 9,6%, пишут эксперты ЦБ РФ в обзоре российского финансового сектора. "Распространение инструментов, привязанных к денежному рынку, позволило повысить конкурентоспособность продуктов коллективного инвестирования по сравнению с банковскими депозитами. Это связано с тем, что в условиях ужесточения денежно-кредитной политики доходность таких ПИФ растет – ставки денежного рынка тесно связаны с ключевой ставкой Банка России", - говорится в обзоре. "При этом доходность ПИФ денежного рынка может превышать ставки по депозитам, а их ликвидность быть выше, чем ликвидность депозитов, – их можно реализовать в любой момент, не потеряв накопленную доходность. По итогам 2023 года средняя доходность рублевых фондов денежного рынка, которые существовали на рынке с начала года, составила 9,6%, что выше средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц со сроком до одного года, открытых в январе 2023 года (5,3%)", - указывается там же. Такие фонды помогают переждать периоды повышенной рыночной волатильности в высоконадежных инструментах и отчасти являются субститутами депозитов. Это явление не уникально для России – во многих развитых странах рост ставок привел к перетоку средств в фонды денежного рынка, отмечают эксперты ЦБ. Вместе с тем при снижении ставок в экономике доходности фондов тоже падают, а сами вложения не застрахованы, в отличие от банковских депозитов, обращают внимание они и напоминают, что максимальная сумма возмещения по депозитам с учетом процентов – 1,4 миллиона рублей.

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доходность, фонды денежного рынка