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Раскрыты новые данные о внешнем долге России

Раскрыты новые данные о внешнем долге России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыты новые данные о внешнем долге России

Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 304 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 12,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, сообщает ЦБ РФ. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:04+0300

2024-04-11T16:04+0300

2024-04-11T16:30+0300

банк россии

внешний долг

россия

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 304 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 12,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 304,0 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 12,8 миллиарда долларов США, или на 4,1%. Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240409/dolg-847236131.html

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внешний долг, россия