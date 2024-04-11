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Раскрыты новые данные о внешнем долге России - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты новые данные о внешнем долге России
Раскрыты новые данные о внешнем долге России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыты новые данные о внешнем долге России
Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 304 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 12,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, сообщает ЦБ РФ. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:04+0300
2024-04-11T16:30+0300
банк россии
внешний долг
россия
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 304 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 12,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 304,0 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 12,8 миллиарда долларов США, или на 4,1%. Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в сообщении.
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внешний долг, россия
Банк России, внешний долг, РОССИЯ
16:04 11.04.2024 (обновлено: 16:30 11.04.2024)
 
Раскрыты новые данные о внешнем долге России

ЦБ: внешний долг России снизился до 304 миллиардов долларов на 1 апреля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 304 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 12,8 миллиарда долларов, или на 4,1%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 304,0 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2024 года на 12,8 миллиарда долларов США, или на 4,1%. Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
9 апреля, 16:57
 
Банк Россиивнешний долгРОССИЯ
 
 
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