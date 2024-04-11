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Путин рассказал об активном росте экономики России и Белоруссии

Путин рассказал об активном росте экономики России и Белоруссии - 11.04.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об активном росте экономики России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин рассказал об активном развитии экономики России и Белоруссии. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T21:38+0300

2024-04-11T21:38+0300

2024-04-11T21:47+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал об активном развитии экономики России и Белоруссии. Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Наши экономические отношения развиваются, и развиваются успешно. Мы продемонстрировали в прошлом году хорошие темпы роста экономики. И сейчас все на подъеме. У нас за первые месяцы текущего года рост в целом даже больше, чем в прошлом году", — заявил он на встрече. Президент подчеркнул, что диверсификация развивается, кооперация растет.Глава государства назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом космической отрасли в России. Путин поблагодарил Лукашенко, что тот приехал ко Дню космонавтики.Касательно конфликта на Украине, Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Наоборот была склонна именно к этому. Но, по словам главы государства, Москва против навязывания схем по украинскому урегулированию, которые не имеют ничего общего с действительностью.Путин считает, что ситуация с мирным саммитом по Украине в Швейцарии является паноктикумом: Москву не приглашают, но отмечают, что без нее нельзя. Однако Россия отказывается присутствовать на конференции. По мнению Лукашенко, на саммите по Украине участники без Москвы договорятся лишь об эскалации конфликта.Президент заявил, что Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по российским энергообъектам. Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.

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