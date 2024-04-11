https://1prime.ru/20240411/eu-847299512.html
ЕС намерен принять участие в конференции по Украине
ЕС намерен принять участие в конференции по Украине - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен принять участие в конференции по Украине
Европейский союз выразил поддержку проведению конференции по Украине в Швейцарии и надежду принять в ней участие. Об этом в ходе брифинга заявила представитель... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:52+0300
2024-04-11T13:52+0300
2024-04-11T14:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Европейский союз выразил поддержку проведению конференции по Украине в Швейцарии и надежду принять в ней участие. Об этом в ходе брифинга заявила представитель внешнеполитической службы союза Набила Массрали."Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение", - сообщила Массрали.Тем не менее, информация о том, кто будет представлять ЕС, озвучена не была. Ранее сообщалось, что конференция будет проходить в городе Бюргеншток 5-16 июня, однако Россия не примет в ней участия. Российское посольство в Берне уже подтвердило, что Швейцария не направила России приглашение, а затем заявило, что идея мирной конференции не учитывает интересы Москвы и не соответствует "формуле мира".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмысленен.Швейцарский президент также отмечал, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
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ес, украина, россия
Политика, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ
ЕС намерен принять участие в конференции по Украине
ЕС приветствует проведение конференции по Украине в Швейцарии, хочет принять участие
БРЮССЕЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Европейский союз выразил поддержку проведению конференции по Украине в Швейцарии и надежду принять в ней участие. Об этом в ходе брифинга заявила представитель внешнеполитической службы союза Набила Массрали.
"Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение", - сообщила Массрали.
Тем не менее, информация о том, кто будет представлять ЕС, озвучена не была.
Ранее сообщалось, что конференция будет проходить в городе Бюргеншток 5-16 июня, однако Россия не примет в ней участия.
Российское посольство в Берне уже подтвердило, что Швейцария не направила России приглашение, а затем заявило, что идея мирной конференции не учитывает интересы Москвы и не соответствует "формуле мира".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмысленен.
Швейцарский президент также отмечал, что президент Украины Зеленский обратился с просьбой организовать саммит для обсуждения "формулы мира". Министр иностранных дел Швейцарии в свою очередь указал, что без участия России проведение мирной конференции невозможно. Россия заявила, что она готова к переговорам, но Киев законодательно запретил их.
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине