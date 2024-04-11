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ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов

ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов - 11.04.2024, ПРАЙМ

ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов

Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:53+0300

2024-04-11T16:53+0300

2024-04-11T16:54+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год. "По данным региональных тарифных органов, в ЖКХ привлечено 281 млрд рублей: теплоснабжение – 151, водоснабжение – 42, водоотведение – 66, ТКО – 22", - приводятся в сообщении слова Королева из выступления на практическом семинаре ФАС в Сочи. В 2023 году в России была начата большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. По словам президента РФ Владимира Путина, в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей. Одной из самых недофинансированных отраслей ЖКХ с изношенной инфраструктурой, по мнению экспертов и участников рынка, является сфера теплоснабжения, поскольку текущие инвестиции в отрасль значительно меньше необходимых вложений.

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