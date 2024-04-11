Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240411/fas-847309214.html
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов - 11.04.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов
Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения,... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:53+0300
2024-04-11T16:54+0300
фас рф
тариф
жкх
тарифы жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c87b47702594001458437010e640e832.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год. "По данным региональных тарифных органов, в ЖКХ привлечено 281 млрд рублей: теплоснабжение – 151, водоснабжение – 42, водоотведение – 66, ТКО – 22", - приводятся в сообщении слова Королева из выступления на практическом семинаре ФАС в Сочи. В 2023 году в России была начата большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. По словам президента РФ Владимира Путина, в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей. Одной из самых недофинансированных отраслей ЖКХ с изношенной инфраструктурой, по мнению экспертов и участников рынка, является сфера теплоснабжения, поскольку текущие инвестиции в отрасль значительно меньше необходимых вложений.
https://1prime.ru/20240410/prosveschenie-847252440.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eebdaa94974dadbba2e2730756125ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, тариф, жкх, тарифы жкх
ФАС РФ, тариф, ЖКХ, тарифы ЖКХ
16:53 11.04.2024 (обновлено: 16:54 11.04.2024)
 
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов

ФАС: Свыше 280 миллиардов рублей привлечено в 2023 году в ЖКХ за счет тарифов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Свыше 280 миллиардов рублей было привлечено за счет тарифов в 2023 году в жилищно-коммунальный сектор РФ, из них 151 миллиард рублей - в сферу теплоснабжения, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев, комментируя итоги тарифной кампании за прошедший год.
"По данным региональных тарифных органов, в ЖКХ привлечено 281 млрд рублей: теплоснабжение – 151, водоснабжение – 42, водоотведение – 66, ТКО – 22", - приводятся в сообщении слова Королева из выступления на практическом семинаре ФАС в Сочи.
В 2023 году в России была начата большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. По словам президента РФ Владимира Путина, в течение 10 лет в сферу ЖКХ планируется инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей.
Одной из самых недофинансированных отраслей ЖКХ с изношенной инфраструктурой, по мнению экспертов и участников рынка, является сфера теплоснабжения, поскольку текущие инвестиции в отрасль значительно меньше необходимых вложений.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение"
Вчера, 10:04
 
ФАС РФтарифЖКХтарифы ЖКХ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала