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Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков
Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков - 11.04.2024, ПРАЙМ
Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков
Рост цен на строительные материалы при восстановлении домов в Орске Оренбургской области следует ограничить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:29+0300
2024-04-11T17:53+0300
оренбургская область
ирек файзуллин
минстрой рф
цены
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы при восстановлении домов в Орске Оренбургской области следует ограничить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.Министр отметил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что обсудит с ФАС и Минпромторгом ограничение повышения цен."Все таки большое количество ресурсов понадобится: это обои, цемент, газовые и электрические счетчики - чтобы они не подорожали", - отметил он. Файзуллин добавил, что работы по восстановлению освободившихся от воды домов уже начались.
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оренбургская область, ирек файзуллин, минстрой рф, цены
Оренбургская область, Ирек Файзуллин, Минстрой РФ, цены
17:29 11.04.2024 (обновлено: 17:53 11.04.2024)
 
Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков

Файзуллин: надо ограничить рост цен на стройматериалы при восстановлении домов в Орске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленный из-за прорыва дамбы город Орск
Затопленный из-за прорыва дамбы город Орск - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы при восстановлении домов в Орске Оренбургской области следует ограничить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Министр отметил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что обсудит с ФАС и Минпромторгом ограничение повышения цен.
"Все таки большое количество ресурсов понадобится: это обои, цемент, газовые и электрические счетчики - чтобы они не подорожали", - отметил он. Файзуллин добавил, что работы по восстановлению освободившихся от воды домов уже начались.
 
Оренбургская областьИрек ФайзуллинМинстрой РФцены
 
 
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