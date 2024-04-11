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Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков

Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков - 11.04.2024, ПРАЙМ

Глава Минстроя призвал ограничить цены на стройматериалы в зоне паводков

Рост цен на строительные материалы при восстановлении домов в Орске Оренбургской области следует ограничить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T17:29+0300

2024-04-11T17:29+0300

2024-04-11T17:53+0300

оренбургская область

ирек файзуллин

минстрой рф

цены

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рост цен на строительные материалы при восстановлении домов в Орске Оренбургской области следует ограничить. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.Министр отметил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что обсудит с ФАС и Минпромторгом ограничение повышения цен."Все таки большое количество ресурсов понадобится: это обои, цемент, газовые и электрические счетчики - чтобы они не подорожали", - отметил он. Файзуллин добавил, что работы по восстановлению освободившихся от воды домов уже начались.

оренбургская область

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