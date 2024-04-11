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Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов
Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм”... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T02:02+0300
2024-04-11T02:02+0300
2024-04-11T02:02+0300
банковские вклады
ставка банка россии
ставка по вкладам
богдан зварич
эксклюзив
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Прежде банки слабо развивали аналогичные продукты, однако в прошлом году на фоне роста ключевой ставки на них появился спрос. На Западе давно существуют такие предложения, привязанные к межбанковской процентной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. Доход по ним не фиксирован и зависит от конъюнктуры финансовых рынков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Сложившаяся тенденция соотносится и с тенденциями облигационного рынка – во второй половине прошлого и в начале этого года компании активно размещали облигации с плавающими ставками. Это, в свою очередь, позволяет банкам размещать средства в подобные инструменты, тем самым снижая свои риски”, - рассказал Зварич.Но это так называемые “флоатеры” - профессиональные продукты. Обычным вкладчикам депозиты с плавающей ставкой могут быть интересны в период цикла ужесточения денежно-кредитной политики, ведь проценты растут вместе с подъемом ключевой ставки. Если такой вклад открыть в период смягчения ДКП, выплаты по мере снижения ставки Центробанком также будут снижаться. В результате вкладчик может не получить ожидаемую доходность.По словам аналитика, данный инструмент более сложен, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью понятна и соответствует ставке, обозначенной в момент заключения договора.“Он вряд ли обретет высокую популярность. Однако спрос может появиться со стороны крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов. А открытие такого вклада позволит нивелировать процентные риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики”, - заключил он.
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банковские вклады, ставка банка россии, ставка по вкладам, богдан зварич, эксклюзив
банковские вклады, ставка Банка России, ставка по вкладам, Богдан Зварич, Эксклюзив
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов
Аналитик Зварич: депозиты с плавающей ставкой выгодны только в период ужесточения ДКП
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Прежде банки слабо развивали аналогичные продукты, однако в прошлом году на фоне роста ключевой ставки на них появился спрос. На Западе давно существуют такие предложения, привязанные к межбанковской процентной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. Доход по ним не фиксирован и зависит от конъюнктуры финансовых рынков.
“Сложившаяся тенденция соотносится и с тенденциями облигационного рынка – во второй половине прошлого и в начале этого года компании активно размещали облигации с плавающими ставками. Это, в свою очередь, позволяет банкам размещать средства в подобные инструменты, тем самым снижая свои риски”, - рассказал Зварич.
Но это так называемые “флоатеры” - профессиональные продукты. Обычным вкладчикам депозиты с плавающей ставкой могут быть интересны в период цикла ужесточения денежно-кредитной политики, ведь проценты растут вместе с подъемом ключевой ставки. Если такой вклад открыть в период смягчения ДКП, выплаты по мере снижения ставки Центробанком также будут снижаться. В результате вкладчик может не получить ожидаемую доходность.
По словам аналитика, данный инструмент более сложен, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью понятна и соответствует ставке, обозначенной в момент заключения договора.
“Он вряд ли обретет высокую популярность. Однако спрос может появиться со стороны крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов. А открытие такого вклада позволит нивелировать процентные риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики”, - заключил он.
Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам