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Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов - 11.04.2024, ПРАЙМ
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов
Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм”... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T02:02+0300
2024-04-11T02:02+0300
банковские вклады
ставка банка россии
ставка по вкладам
богдан зварич
эксклюзив
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Прежде банки слабо развивали аналогичные продукты, однако в прошлом году на фоне роста ключевой ставки на них появился спрос. На Западе давно существуют такие предложения, привязанные к межбанковской процентной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. Доход по ним не фиксирован и зависит от конъюнктуры финансовых рынков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Сложившаяся тенденция соотносится и с тенденциями облигационного рынка – во второй половине прошлого и в начале этого года компании активно размещали облигации с плавающими ставками. Это, в свою очередь, позволяет банкам размещать средства в подобные инструменты, тем самым снижая свои риски”, - рассказал Зварич.Но это так называемые “флоатеры” - профессиональные продукты. Обычным вкладчикам депозиты с плавающей ставкой могут быть интересны в период цикла ужесточения денежно-кредитной политики, ведь проценты растут вместе с подъемом ключевой ставки. Если такой вклад открыть в период смягчения ДКП, выплаты по мере снижения ставки Центробанком также будут снижаться. В результате вкладчик может не получить ожидаемую доходность.По словам аналитика, данный инструмент более сложен, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью понятна и соответствует ставке, обозначенной в момент заключения договора.“Он вряд ли обретет высокую популярность. Однако спрос может появиться со стороны крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов. А открытие такого вклада позволит нивелировать процентные риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики”, - заключил он.
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банковские вклады, ставка банка россии, ставка по вкладам, богдан зварич, эксклюзив
банковские вклады, ставка Банка России, ставка по вкладам, Богдан Зварич, Эксклюзив
02:02 11.04.2024
 
Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов

Аналитик Зварич: депозиты с плавающей ставкой выгодны только в период ужесточения ДКП

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Прежде банки слабо развивали аналогичные продукты, однако в прошлом году на фоне роста ключевой ставки на них появился спрос. На Западе давно существуют такие предложения, привязанные к межбанковской процентной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. Доход по ним не фиксирован и зависит от конъюнктуры финансовых рынков.
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“Сложившаяся тенденция соотносится и с тенденциями облигационного рынка – во второй половине прошлого и в начале этого года компании активно размещали облигации с плавающими ставками. Это, в свою очередь, позволяет банкам размещать средства в подобные инструменты, тем самым снижая свои риски”, - рассказал Зварич.
Но это так называемые “флоатеры” - профессиональные продукты. Обычным вкладчикам депозиты с плавающей ставкой могут быть интересны в период цикла ужесточения денежно-кредитной политики, ведь проценты растут вместе с подъемом ключевой ставки. Если такой вклад открыть в период смягчения ДКП, выплаты по мере снижения ставки Центробанком также будут снижаться. В результате вкладчик может не получить ожидаемую доходность.
По словам аналитика, данный инструмент более сложен, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью понятна и соответствует ставке, обозначенной в момент заключения договора.
“Он вряд ли обретет высокую популярность. Однако спрос может появиться со стороны крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов. А открытие такого вклада позволит нивелировать процентные риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики”, - заключил он.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Россияне заработали почти триллион рублей на процентах по вкладам
Вчера, 12:19
 
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