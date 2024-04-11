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Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов

Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов - 11.04.2024, ПРАЙМ

Названа главная хитрость одного из самых доходных вкладов

Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм”... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T02:02+0300

2024-04-11T02:02+0300

2024-04-11T02:02+0300

банковские вклады

ставка банка россии

ставка по вкладам

богдан зварич

эксклюзив

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банки все чаще предлагают вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Об их плюсах, минусах и целевой аудитории агентству “Прайм” рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Прежде банки слабо развивали аналогичные продукты, однако в прошлом году на фоне роста ключевой ставки на них появился спрос. На Западе давно существуют такие предложения, привязанные к межбанковской процентной ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate), под которую банки предоставляют друг другу ссуды на лондонском рынке. Доход по ним не фиксирован и зависит от конъюнктуры финансовых рынков.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Сложившаяся тенденция соотносится и с тенденциями облигационного рынка – во второй половине прошлого и в начале этого года компании активно размещали облигации с плавающими ставками. Это, в свою очередь, позволяет банкам размещать средства в подобные инструменты, тем самым снижая свои риски”, - рассказал Зварич.Но это так называемые “флоатеры” - профессиональные продукты. Обычным вкладчикам депозиты с плавающей ставкой могут быть интересны в период цикла ужесточения денежно-кредитной политики, ведь проценты растут вместе с подъемом ключевой ставки. Если такой вклад открыть в период смягчения ДКП, выплаты по мере снижения ставки Центробанком также будут снижаться. В результате вкладчик может не получить ожидаемую доходность.По словам аналитика, данный инструмент более сложен, чем обычный вклад с фиксированной ставкой, доходность которого полностью понятна и соответствует ставке, обозначенной в момент заключения договора.“Он вряд ли обретет высокую популярность. Однако спрос может появиться со стороны крупных вкладчиков, которые в качестве бенчмарка для доходности своих консервативных вложений видят ставку ЦБ и доходность низкорисковых инструментов. А открытие такого вклада позволит нивелировать процентные риски, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики”, - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковские вклады, ставка банка россии, ставка по вкладам, богдан зварич, эксклюзив